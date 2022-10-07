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キューブ　初値2190円、公開価格を2.3％上回る、自社ブランドの衣料品企画／新興市場スナップショット

2022年10月7日 09:15

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記事提供元：フィスコ

*09:15JST ＜7112＞ キューブ - -
公開価格（2140円）を2.3％上回る2190円で初値を付けた。会社設立は94年12月9日。自社ブランド「MARK＆LONA」など衣料品の企画や小売・卸売事業を展開している。22年12月期の営業利益予想は前期比23.5％増の8.49億円。リテールやECの売上高が堅調に推移するほか、卸売上高も直近春夏向けの新商品の受注の増加を背景に伸長すると見込んでいる。第2四半期累計の実績は6.12億円だった。《ST》

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