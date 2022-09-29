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米国株式ランキング：バイオジェンが39％超上昇
*06:28JST 米国株式ランキング：バイオジェンが39％超上昇
■ 主な出来高上位銘柄 終値 前日比 ％アップル 149.84 -1.92 -1.27%インテル 27.13 +0.24 +0.89%アマゾン・ドット・コム 118.01 +3.60 +3.15%アルファベット 100.05 +2.55 +2.62%バンク・オブ・アメリカ 31.07 +0.50 +1.64%ＡＭＤ 68.36 +1.19 +1.77%テスラ 287.81 +4.87 +1.72%フォード・モーター 12.18 +0.27 +2.27%マイクロソフト 241.07 +4.66 +1.97%ＡＴ＆Ｔ 15.83 +0.10 +0.64%
■ 主な値上がり上位銘柄 終値 前日比 ％バイオジェン 276.61 +78.82 +39.85%GINKGO BIOWO 3.47 +0.58 +20.07%GUARDANT HEA 54.89 +5.30 +10.69%フレッシュペット 50.33 +4.37 +9.51%ネットフリックス 245.20 +20.84 +9.29%FRONTIER COM 24.16 +1.94 +8.73%ＰＤＣエナジー 56.71 +4.51 +8.64%カーバナ 26.87 +2.04 +8.22%タンデム・ダイアベティス・ケア 50.30 +3.77 +8.10%オビンティブ 44.71 +3.35 +8.10%
■ 主な値下がり上位銘柄 終値 前日比 ％ＶＦ 32.66 -2.41 -6.87%ユーアイパス 12.94 -0.50 -3.72%ノババックス 19.61 -0.43 -2.15%シーラス・ロジック 72.62 -1.27 -1.72%アップル 149.84 -1.92 -1.27%バーチュ・ファイナンシャル 21.66 -0.27 -1.23%エンビスタ・ホールディングス 33.78 -0.42 -1.23%ウルフスピード 111.31 -1.32 -1.17%クアルコム 118.93 -1.41 -1.17%エクセロン 39.68 -0.47 -1.17%《FA》
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