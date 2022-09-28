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トビラシステムズ 「トビラフォン Cloud」で新機能を追加
記事提供元：フィスコ
*09:20JST トビラシステムズ---「トビラフォン Cloud」で新機能を追加
トビラシステムズ＜4441＞は26日、クラウド型ビジネスフォンサービス「トビラフォン Cloud」で新機能を追加したと発表。
「トビラフォン Cloud」はクラウドPBXを利用した設備投資不要のクラウド型ビジネスフォンサービス。今回、音声テキスト化やSalesforceとの連携、PCクライアント拡張機能が追加された。
電話業務のDX促進につながる新機能の追加により、カスタマーサポート・営業・総務部門の業務改善を支援する。《TY》
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