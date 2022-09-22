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ＧＲＣＳ　大幅に6日ぶり反発、クレジットカード国際基準への準拠支援ソリューション提供開始／新興市場スナップショット

2022年9月22日 13:26

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記事提供元：フィスコ

*13:26JST ＜9250＞ ＧＲＣＳ 3220 +185
大幅に6日ぶり反発。クレジットカード業界の国際的セキュリティ基準PCI DSS v4.0に対応した準拠支援ソリューションの提供を開始したと発表している。PCI DSSは、クレジットカードなどの会員情報を保護し、安全なカード取引を実現するための国際的なセキュリティ基準。カード情報を保存・処理または伝送するカード加盟店や決済代行事業者などのサービス・プロバイダーは準拠するよう求められている。《ST》

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