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ジェイック　ストップ安、23年1月期第2四半期累計の営業利益1.60億円、四半期別利益の減少嫌気／新興市場スナップショット

2022年9月15日 12:51

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記事提供元：フィスコ

*12:51JST ＜7073＞ ジェイック 3470 -700
ストップ安。23年1月期第2四半期累計（22年2-7月）の営業利益を1.60億円（収益認識に関する会計基準適用前の前年同期実績は0.56億円）と発表している。教育融合型の人材紹介サービスであるカレッジ事業や大学生の就職活動を支援する新卒事業が順調に推移した。通期予想は1.98億円で据え置いた。四半期別に見ると、第2四半期の営業利益は0.43億円にとどまり、第1四半期（1.17億円）から減少したことが嫌気されているようだ。《ST》

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