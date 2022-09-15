*08:51JST NY金：弱含みで1709.10ドル、時間外取引で1703.30ドルまで値下がり

NY金先物12月限は弱含み（COMEX金12月限終値：1709.10 ↓8.30）。ニューヨーク商品取引所（COMEX）の金先物12月限は、前営業日比-8.30ドル（-0.48％）の1709.10ドルで通常取引終了。時間外取引を含めた取引レンジは1703.30ドル-1717.30ドル。ニューヨーク市場の序盤にかけて1717.30ドルまで買われたが、その後は利食い売りが増えたことで伸び悩み、通常取引終了後の時間外取引で1703.30ドルまで値を下げた。《FA》