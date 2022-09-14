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ＩＮＣ　大幅に反発、ロケット開発系WEBTOONを先行リリースへ、堀江氏創業のISTなど協力／新興市場スナップショット

2022年9月14日 14:17

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記事提供元：フィスコ

*14:17JST ＜7078＞ ＩＮＣ 1362 +39
大幅に反発。子会社のナンバーナイン（東京都品川区）とともにロケット開発系WEBTOON（スマホ特化型の縦読み漫画）「晴天のデルタブイ」を北海道帯広市で29日に開催される「北海道宇宙サミット 2022」のイベント参加者限定で先行リリースすると発表している。宇宙産業とロケット開発の理解促進や認知拡大が目的。堀江貴文氏が創業した民間ロケット開発のインターステラテクノロジズ（IST、北海道大樹町）などの協力を得る。《ST》

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