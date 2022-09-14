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MacbeeP　ストップ高、23年4月期第1四半期の営業利益34.8％増、マーケティングテクノロジー伸長／新興市場スナップショット

2022年9月14日 12:59

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記事提供元：フィスコ

*12:59JST ＜7095＞ MacbeeP 9080 +1500
ストップ高を付け、年初来高値を更新した。23年4月期第1四半期（22年5-7月）の営業利益を前年同期比34.8％増の4.49億円と発表している。アナリティクスコンサルティング事業が堅調に推移したほか、AIマーケティングプラットフォームのAlpha（東京都渋谷区）の完全子会社化や既存案件の拡大などでマーケティングテクノロジー事業が大幅に伸長し、利益拡大を牽引した。通期予想は前期比29.3％増の16.00億円で据え置いた。《ST》

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