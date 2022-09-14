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Ｐアンチエイジ　ストップ高買い気配、23年7月期の営業利益予想24.3％増、主力ブランドを変革／新興市場スナップショット

2022年9月14日 09:43

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記事提供元：フィスコ

*09:43JST ＜4934＞ Ｐアンチエイジ 3190 カ -
ストップ高買い気配。23年7月期の営業利益予想を前期比24.3％増の30.00億円と発表している。主力のクレンジングブランド「デュオ」をスキンケアブランドに変革させるほか、オールインワン化粧品「カナデル」ブランドや新ヘアケアブランド「クレイエンス」の規模拡大で増益を図る。22年7月期の営業利益は売上原価や販管費の増加が響き、48.4％減の24.14億円で着地した。《ST》

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