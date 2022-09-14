*07:32JST 前日に動いた銘柄 part2 鈴与シンワート、トミタ電機、スマレジなど

銘柄名<コード>13日終値⇒前日比

SREHD＜2980＞ 3200 -190

8月高値水準では戻り売りが優勢に。

リブセンス＜6054＞ 283 -14

短期リバウンドも一巡感で戻り売りが優勢。

アイスタイル＜3660＞ 562 +6

連日のリバウンドから戻り売り圧力強まる。

三菱自動車工業＜7211＞ 615 -12

円安一服で自動車株には売りが集まる展開へ。

国際紙パルプ商事＜9274＞ 727 -29

先週末からは利食い優勢の流れが継続。

サニックス＜4651＞ 262 -13

政策期待で12日は大きく上昇したが。

ソースネクスト＜4344＞ 299 -15

連日の株価急伸で短期的な過熱警戒感も。

エイチーム＜3662＞ 825 -46

決算評価で12日に急伸も利食い優勢に。

オリンパス＜7733＞ 3114 -63

円安一服などで高値圏での利食い売りが向かう形か。

SUBARU＜7270＞ 2580.0 -72.5

13日は自動車株に売りが集まる展開で。

トヨタ自動車＜7203＞ 2067 -3.0

マッコーリー証券では投資判断を格下げ観測。

鈴与シンワート＜9360＞ 2140 +400

デジタル給与を解禁へとの報道が引き続き材料視される。

東京日産コンピュータシステム＜3316＞ 556 +55

株主優待制度導入を発表。

トミタ電機＜6898＞ 6760 -1300

信用取引規制の強化が売り材料視される。

三ッ星＜5820＞ 6650 -1450

何の材料もないまま連日急伸の反動。

神島化学工業＜4026＞ 1258 -143

第1四半期の大幅減益決算を嫌気。

さいか屋＜8254＞ 338 -24

材料もなく前日に急伸の反動安。

クルーズ＜2138＞ 880 -60

目先の上値到達感も広がる形になり。

タスキ＜2987＞ 1196 +6

22年9月期の期末配当を従来予想から5円増額。

坪田ラボ＜4890＞ 1053 -21

近視進行抑制に機能する血管内皮増殖因子の新たな機能を発見と発表。

ツクルバ<2978> 909 -14

23年7月期見通しは各損益段階において前期比で赤字幅縮小へ。

フーバーブレイン<3927> 762 +25

月次業績を発表、8月の売上高は前年同月比42.9％増の1.78億円。

シャノン<3976> 1130 -69

22年10月期予想を下方修正、各損益予想は一転して赤字に。

スマレジ<4431> 1355 +143

第1四半期の純利益2.4倍、吸収合併で特別利益など計上。

HANATOUR<6561> 1814 +117

「入国者数の上限撤廃調整、個人旅行客も解禁」報道を材料視。

ベルトラ<7048> 646 +62

「入国者数の上限撤廃調整、個人旅行客も解禁」報道を材料視。

アスカネット<2438> 1070 +33

ASKA3D北米地域パートナー企業とMastercard社がASKA3Dプレートを使用した

非接触型決済端末を共同開発中との発表で関心向かう。

ジャパニアス<9558> 2416 -

13日東証グロース市場へ新規上場、公開価格は1020円。

前場段階で初値形成に至らず。《FA》