*15:39JST 東証業種別ランキング：その他製品が上昇率トップ

その他製品が上昇率トップ。そのほか陸運業、空運業、非鉄金属、海運業なども上昇。一方、輸送用機器が下落率トップ。そのほか保険業、精密機器、繊維業、情報・通信業なども下落。



業種名／現在値／前日比（％）

1. その他製品 ／ 3,908.05 ／ 2.91

2. 陸運業 ／ 1,971.25 ／ 2.19

3. 空運業 ／ 219.42 ／ 1.78

4. 非鉄金属 ／ 1,080.25 ／ 1.59

5. 海運業 ／ 1,162.68 ／ 1.56

6. 鉱業 ／ 436.51 ／ 1.32

7. ゴム製品 ／ 3,660.82 ／ 0.73

8. サービス業 ／ 2,613.62 ／ 0.62

9. 卸売業 ／ 2,175.9 ／ 0.59

10. 医薬品 ／ 3,380.77 ／ 0.59

11. 鉄鋼 ／ 491.71 ／ 0.53

12. 化学工業 ／ 2,109.62 ／ 0.46

13. 証券業 ／ 369.84 ／ 0.43

14. 石油・石炭製品 ／ 1,207.57 ／ 0.35

15. 金属製品 ／ 1,218.55 ／ 0.33

16. 倉庫・運輸関連業 ／ 2,231.57 ／ 0.31

17. 電気機器 ／ 3,418.07 ／ 0.30

18. パルプ・紙 ／ 449.8 ／ 0.29

19. 不動産業 ／ 1,577.08 ／ 0.22

20. 機械 ／ 2,238.48 ／ 0.19

21. 建設業 ／ 1,187.02 ／ 0.18

22. 銀行業 ／ 162.62 ／ 0.18

23. 食料品 ／ 1,795.4 ／ 0.12

24. 小売業 ／ 1,393.99 ／ 0.11

25. ガラス・土石製品 ／ 1,145.31 ／ -0.02

26. 電力・ガス業 ／ 383.25 ／ -0.04

27. 水産・農林業 ／ 514.22 ／ -0.04

28. その他金融業 ／ 725.06 ／ -0.10

29. 情報・通信業 ／ 4,936.48 ／ -0.13

30. 繊維業 ／ 612.19 ／ -0.38

31. 精密機器 ／ 10,945.03 ／ -0.52

32. 保険業 ／ 1,301.49 ／ -0.52

33. 輸送用機器 ／ 3,451.75 ／ -0.55《FA》