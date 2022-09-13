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東証業種別ランキング：その他製品が上昇率トップ
*15:39JST 東証業種別ランキング：その他製品が上昇率トップ
その他製品が上昇率トップ。そのほか陸運業、空運業、非鉄金属、海運業なども上昇。一方、輸送用機器が下落率トップ。そのほか保険業、精密機器、繊維業、情報・通信業なども下落。
業種名／現在値／前日比（％）
1. その他製品 ／ 3,908.05 ／ 2.91
2. 陸運業 ／ 1,971.25 ／ 2.19
3. 空運業 ／ 219.42 ／ 1.78
4. 非鉄金属 ／ 1,080.25 ／ 1.59
5. 海運業 ／ 1,162.68 ／ 1.56
6. 鉱業 ／ 436.51 ／ 1.32
7. ゴム製品 ／ 3,660.82 ／ 0.73
8. サービス業 ／ 2,613.62 ／ 0.62
9. 卸売業 ／ 2,175.9 ／ 0.59
10. 医薬品 ／ 3,380.77 ／ 0.59
11. 鉄鋼 ／ 491.71 ／ 0.53
12. 化学工業 ／ 2,109.62 ／ 0.46
13. 証券業 ／ 369.84 ／ 0.43
14. 石油・石炭製品 ／ 1,207.57 ／ 0.35
15. 金属製品 ／ 1,218.55 ／ 0.33
16. 倉庫・運輸関連業 ／ 2,231.57 ／ 0.31
17. 電気機器 ／ 3,418.07 ／ 0.30
18. パルプ・紙 ／ 449.8 ／ 0.29
19. 不動産業 ／ 1,577.08 ／ 0.22
20. 機械 ／ 2,238.48 ／ 0.19
21. 建設業 ／ 1,187.02 ／ 0.18
22. 銀行業 ／ 162.62 ／ 0.18
23. 食料品 ／ 1,795.4 ／ 0.12
24. 小売業 ／ 1,393.99 ／ 0.11
25. ガラス・土石製品 ／ 1,145.31 ／ -0.02
26. 電力・ガス業 ／ 383.25 ／ -0.04
27. 水産・農林業 ／ 514.22 ／ -0.04
28. その他金融業 ／ 725.06 ／ -0.10
29. 情報・通信業 ／ 4,936.48 ／ -0.13
30. 繊維業 ／ 612.19 ／ -0.38
31. 精密機器 ／ 10,945.03 ／ -0.52
32. 保険業 ／ 1,301.49 ／ -0.52
33. 輸送用機器 ／ 3,451.75 ／ -0.55《FA》
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