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[ドル・円通貨オプション]R/R、円プット買い加速

2022年9月2日 03:25

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記事提供元：フィスコ

*03:25JST [ドル・円通貨オプション]R/R、円プット買い加速
ドル・円オプション市場で変動率は上昇。ドル・円相場の上昇で、オプション買いが加速した。
リスクリバーサルでは円先安観に伴う円プット買いが一段と強まった。1カ月物は8月25日以降初めて、再度、円プットスプレッドが円コールスプレッドを上回った。

■変動率
・1カ月物11.70％⇒12.09％（08年10/24＝31.044％）
・3カ月物11.18％⇒11.79％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物10.81％⇒11.30％（08年10/24＝25.50％)
・1年物10.46％⇒10.91％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋0.07％⇒-0.9％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物−0.06％⇒-0.15（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物−0.16％⇒-0.27％（08年10/27=+10.71％）
・1年物−0.31％⇒-0.38％（08年10/27=+10.71％）《KY》

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