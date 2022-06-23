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出来高変化率ランキング（10時台）～リボミック、ファブリカなどがランクイン
*10:42JST 出来高変化率ランキング（10時台）～リボミック、ファブリカなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [6月23日 10:32 現在]
（直近5日平均出来高比較）
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
＜3667＞ enish 8281400 2507220 230.3% 1.55%
＜4591＞* リボミック 1577800 504440 212.78% 8.51%
＜4575＞ CANBAS 8061900 2756060 192.52% 2.42%
＜6502＞ 東芝 2885000 1093340 163.87% 5.13%
＜4507＞ 塩野義薬 3256400 1426700 128.25% -5%
＜4068＞ ベイシス 36600 16620 120.22% 10.27%
＜6699＞ ダイヤHD 236500 115360 105.01% 6.4%
＜6175＞ ネットマーケ 357200 174960 104.16% 9.82%
＜4571＞ ナノキャリア 667000 327340 103.76% 6.85%
＜7777＞ 3Dマトリクス 2317800 1137620 103.74% 5.94%
＜6071＞ IBJ 374500 204760 82.9% 3.54%
＜3031＞ ラクーンHD 871900 519640 67.79% 10.5%
＜2872＞ セイヒョー 20300 12200 66.39% 0.9%
＜4443＞ Sansan 3006000 1965140 52.97% 10.19%
＜4193＞* ファブリカ 59900 42740 40.15% 3.76%
＜1486＞ 日興米債ヘ無 1260 911.8 38.19% 0.61%
＜9025＞ 鴻池運輸 115200 83680 37.67% 7.39%
＜3482＞ ロードスター 734500 539760 36.08% 7.76%
＜6047＞* Gunosy 2336900 1757380 32.98% -4.2%
＜6338＞* タカトリ 450500 346600 29.98% 11.33%
<4016> ミット 4500 3480 29.31% 4.26%
<2229> カルビー 747600 587900 27.16% 5.54%
<3097> 物語コーポ 150700 122840 22.68% 2.44%
<9104>* 商船三井 8898600 7518780 18.35% -2.85%
<4828> ビーエンジ 33700 28800 17.01% -0.59%
<1699>* 野村原油 2918200 2555902 14.17% -1.8%
<4527> ロート薬 355500 322520 10.23% 5.82%
<3739>* コムシード 273800 250980 9.09% 15.47%
<2568>* 上場NSQ 150290 137850 9.02% 0.88%
<1671>* WTI原油 627640 593031.6 5.84% -1.89%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《FA》
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