ホーム > マーケット > 個別株 > 記事

出来高変化率ランキング（10時台）～リボミック、ファブリカなどがランクイン

2022年6月23日 10:42

印刷

記事提供元：フィスコ

*10:42JST 出来高変化率ランキング（10時台）～リボミック、ファブリカなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位　[6月23日　10:32　現在]
（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜3667＞ enish　　　　 8281400 　2507220　 230.3% 1.55%
＜4591＞* リボミック　　　　　1577800 　504440　 212.78% 8.51%
＜4575＞ CANBAS　　　　8061900 　2756060　 192.52% 2.42%
＜6502＞ 東芝　　　　　　　　2885000 　1093340　 163.87% 5.13%
＜4507＞ 塩野義薬　　　　　　3256400 　1426700　 128.25% -5%
＜4068＞ ベイシス　　　　　　36600 　16620　 120.22% 10.27%
＜6699＞ ダイヤHD　　　　　236500 　115360　 105.01% 6.4%
＜6175＞ ネットマーケ　　　　357200 　174960　 104.16% 9.82%
＜4571＞ ナノキャリア　　　　667000 　327340　 103.76% 6.85%
＜7777＞ 3Dマトリクス　　　2317800 　1137620　 103.74% 5.94%
＜6071＞ IBJ　　　　　　　374500 　204760　 82.9% 3.54%
＜3031＞ ラクーンHD　　　　871900 　519640　 67.79% 10.5%
＜2872＞ セイヒョー　　　　　20300 　12200　 66.39% 0.9%
＜4443＞ Sansan　　　　3006000 　1965140　 52.97% 10.19%
＜4193＞* ファブリカ　　　　　59900 　42740　 40.15% 3.76%
＜1486＞ 日興米債ヘ無　　　　1260 　911.8　 38.19% 0.61%
＜9025＞ 鴻池運輸　　　　　　115200 　83680　 37.67% 7.39%
＜3482＞ ロードスター　　　　734500 　539760　 36.08% 7.76%
＜6047＞* Gunosy　　　　2336900 　1757380　 32.98% -4.2%
＜6338＞* タカトリ　　　　　　450500 　346600　 29.98% 11.33%
<4016> ミット　　　　　　　4500 　3480　 29.31% 4.26%
<2229> カルビー　　　　　　747600 　587900　 27.16% 5.54%
<3097> 物語コーポ　　　　　150700 　122840　 22.68% 2.44%
<9104>* 商船三井　　　　　　8898600 　7518780　 18.35% -2.85%
<4828> ビーエンジ　　　　　33700 　28800　 17.01% -0.59%
<1699>* 野村原油　　　　　　2918200 　2555902　 14.17% -1.8%
<4527> ロート薬　　　　　　355500 　322520　 10.23% 5.82%
<3739>* コムシード　　　　　273800 　250980　 9.09% 15.47%
<2568>* 上場NSQ　　　　　150290 　137850　 9.02% 0.88%
<1671>* WTI原油　　　　　627640 　593031.6　 5.84% -1.89%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《FA》

関連記事

スポンサードリンク

個別株の最新ニュース

RSS

» 個別株の最新ニュースをもっと見る