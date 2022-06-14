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NY外為：ポンド・ドル2年ぶり安値、英景気減速懸念

2022年6月14日 23:38

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記事提供元：フィスコ

*23:38JST NY外為：ポンド・ドル2年ぶり安値、英景気減速懸念
NY外為市場では英国の４月国内総生産（GDP）が予想外のマイナス成長に陥ったことを受けたポンド売りが続いた。ポンド・ドルは1.21ドルから1.2002ドルまで下落し、2年ぶり安値を更新。ポンド円は162円65銭から161円34銭まで下落し5月末来の安値を更新した。ユーロ・ポンドは0.8640ポンドから0.8682ポンドまで上昇しほぼ1カ月ぶり高値を更新した。《KY》

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