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メドレック 大幅に続伸、マイクロニードル技術で欧州特許庁から査定通知／新興市場スナップショット
記事提供元：フィスコ
*09:36JST ＜4586＞ メドレック 126 +17
大幅に続伸。欧州特許庁に出願中の「マイクロニードルパッチアプリデータ及びそのハウジングについて」に対し、特許査定の通知があったと発表している。マイクロニードルを確実かつ簡単に皮膚内に挿入する挿入器具に関するもので、自社のマイクロニードル技術の特長である確実な投与を実現するための高い穿刺性と応力制御に関する基本技術の一つという。有効期限は2036年まで。《ST》
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