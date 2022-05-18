

*07:15JST 前日に動いた銘柄 part1 キトー、近鉄エクス、三井松島HDなど

銘柄名<コード>17日終値⇒前日比

丸和運輸機関<9090> 1736 +48

今期の大幅増収増益計画を受けて5日線に沿った上昇トレンドに弾みつく。

プレイド<4165> 551 -45

売上高の下方修正を発表後、成長期待のはく落で株価下落続く。

オプティム<3694> 726 -30

今期は2ケタ増収増益を発表も下落トレンド覆せず。

太平洋セメント<5233> 1983 -29

今期ガイダンス非開示で不透明感くすぶり、25日線割れ。

キトー<6409> 2080+400

米KKRグループによるTOB価格2725円にサヤ寄せ

近鉄エクス<9375> 4100+700

引き続き近鉄グループによるTOB価格サヤ寄せの動き。

日医工<4541> 328 +80

連日の株価急落から自律反発狙いの動きに。

レオパレス21<8848> 296 +42

収益水準や財務体質の順調な回復を評価継続。

三井松島HD<1518> 2845 +500

引き続き大幅増配を高評価の動きが継続。

フロンティア・マネジメント<7038> 1277 +198

第1四半期大幅増益決算が引き続き買いインパクトに。

西本WISMETTACHD<9260> 3240 +266

12月期業績予想の大幅上方修正を引き続き好感。

ダブル・スコープ<6619> 1110 +74

SBI証券の株式取得が引き続き材料視される。

広済堂HD<7868> 882 +65

5期ぶり復配見通しなどを材料視。

石油資源開発<1662> 2605 +91

原油相場の上昇が買い材料視される。

ツガミ<6101> 1271 +102

上海のロックダウン解除期待など先行か。

ガンホー<3765> 2374 +127

第1四半期減益決算で16日は大きく下落。

キャリアリンク<6070> 1881 +111

今期増益見通しをプラス材料視続く。

大阪チタニウムテクノロジーズ<5726> 1387 +70

資源価格の上昇などで買い安心感。

東邦チタニウム<5727> 1773 +93

チタン価格の先高期待が継続か。

リゾートトラスト<4681> 2073 +137

今期業績見通し嫌気で前日は大幅安に。

三菱HCキャピタル<8593> 610 +37

想定上回る好決算を評価の動きに。

森永乳業<2264> 4415 +125

連日の株価急落で自律反発目指す動き。

アイスタイル<3660> 189 +12

下方修正による悪材料出尽くし感が続く。

アルフレッサ<2784> 1712 +58

今期は市場想定上回り増益見通しに。

フリュー<6238> 988 +46

直近大きくあけた窓埋めの動きに。

川崎汽船<9107> 8940 +450

メリルリンチ日本証券では目標株価を引き上げ。

レアジョブ<6096> 566-150

今期の大幅減益見通しをネガティブ視。

アサヒ<2502> 4177 -509

原材料費などコスト上昇圧力を警戒視。

クロス・マーケティンググループ<3675> 819 -114

上方修正幅が限られネガティブ視される展開に。

マネーフォワード<3994> 3030 -200

米ナスダック下落で下値模索へ。

TREHD<9247> 1964 -100

前期業績は市場想定を下振れ着地。

ネットプロHD<7383> 533 -14

マザーズ株安など受けて戻り売り優勢。《FA》