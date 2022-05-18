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前日に動いた銘柄 part1 キトー、近鉄エクス、三井松島HDなど
*07:15JST 前日に動いた銘柄 part1 キトー、近鉄エクス、三井松島HDなど
銘柄名<コード>17日終値⇒前日比
丸和運輸機関<9090> 1736 +48
今期の大幅増収増益計画を受けて5日線に沿った上昇トレンドに弾みつく。
プレイド<4165> 551 -45
売上高の下方修正を発表後、成長期待のはく落で株価下落続く。
オプティム<3694> 726 -30
今期は2ケタ増収増益を発表も下落トレンド覆せず。
太平洋セメント<5233> 1983 -29
今期ガイダンス非開示で不透明感くすぶり、25日線割れ。
キトー<6409> 2080+400
米KKRグループによるTOB価格2725円にサヤ寄せ
近鉄エクス<9375> 4100+700
引き続き近鉄グループによるTOB価格サヤ寄せの動き。
日医工<4541> 328 +80
連日の株価急落から自律反発狙いの動きに。
レオパレス21<8848> 296 +42
収益水準や財務体質の順調な回復を評価継続。
三井松島HD<1518> 2845 +500
引き続き大幅増配を高評価の動きが継続。
フロンティア・マネジメント<7038> 1277 +198
第1四半期大幅増益決算が引き続き買いインパクトに。
西本WISMETTACHD<9260> 3240 +266
12月期業績予想の大幅上方修正を引き続き好感。
ダブル・スコープ<6619> 1110 +74
SBI証券の株式取得が引き続き材料視される。
広済堂HD<7868> 882 +65
5期ぶり復配見通しなどを材料視。
石油資源開発<1662> 2605 +91
原油相場の上昇が買い材料視される。
ツガミ<6101> 1271 +102
上海のロックダウン解除期待など先行か。
ガンホー<3765> 2374 +127
第1四半期減益決算で16日は大きく下落。
キャリアリンク<6070> 1881 +111
今期増益見通しをプラス材料視続く。
大阪チタニウムテクノロジーズ<5726> 1387 +70
資源価格の上昇などで買い安心感。
東邦チタニウム<5727> 1773 +93
チタン価格の先高期待が継続か。
リゾートトラスト<4681> 2073 +137
今期業績見通し嫌気で前日は大幅安に。
三菱HCキャピタル<8593> 610 +37
想定上回る好決算を評価の動きに。
森永乳業<2264> 4415 +125
連日の株価急落で自律反発目指す動き。
アイスタイル<3660> 189 +12
下方修正による悪材料出尽くし感が続く。
アルフレッサ<2784> 1712 +58
今期は市場想定上回り増益見通しに。
フリュー<6238> 988 +46
直近大きくあけた窓埋めの動きに。
川崎汽船<9107> 8940 +450
メリルリンチ日本証券では目標株価を引き上げ。
レアジョブ<6096> 566-150
今期の大幅減益見通しをネガティブ視。
アサヒ<2502> 4177 -509
原材料費などコスト上昇圧力を警戒視。
クロス・マーケティンググループ<3675> 819 -114
上方修正幅が限られネガティブ視される展開に。
マネーフォワード<3994> 3030 -200
米ナスダック下落で下値模索へ。
TREHD<9247> 1964 -100
前期業績は市場想定を下振れ着地。
ネットプロHD<7383> 533 -14
マザーズ株安など受けて戻り売り優勢。《FA》
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