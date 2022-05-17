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17日の日本国債市場概況：債券先物は149円48銭で終了
*16:52JST 17日の日本国債市場概況：債券先物は149円48銭で終了
＜円債市場＞
長期国債先物2022年6月限
寄付149円55銭 高値149円57銭 安値149円45銭 引け149円48銭
売買高総計11208枚
2年 436回 -0.055％
5年 151回 0.005％
10年 366回 0.240％
20年 180回 0.760％
債券先物6月限は、149円55銭で取引を開始。前日NY市場での米長期金利低下を受けて買いが先行し、149円57銭まで上げた。その後、日銀の指し値オペ通知も、米長期金利の上昇にともない売りが優勢になり、149円45銭まで下げた。現物債の取引では、全年限が売られた。
＜米国債概況＞
2年債は2.60％、10年債は2.91％、30年債は3.12％近辺で推移。
債券利回りは上昇。（気配値）
＜その他外債市況・10年債＞
ドイツ国債は0.99％、英国債は1.81％、オーストラリア10年債は3.40％、NZ10年債は3.62％。（気配値）
[本日の主要政治・経済イベント]
・18:00 ユーロ圏・1-3月期GDP改定値（前年比予想：+5.0％、速報値：+5.0％）
・21:00 ブラード米セントルイス連銀総裁オンライン討論会参加（経済見通しと金融政策）
・21:30 米・4月小売売上高（前月比予想：+1.0％、3月：+0.7％）
・22:15 米・4月鉱工業生産（前月比予想：+0.5％、3月：+0.9％）
・22:15 米・4月設備稼働率（予想：78.6％、3月：78.3％）
・22:15 ハーカー米フィラデルフィア連銀総裁討論会参加（ヘルスケア）
・23:00 米・5月NAHB住宅市場指数（予想：75、4月：77）
・23:00 米・3月企業在庫（前月比予想：+1.9％、2月：+1.5％）
・01:30 カシュカリ米ミネアポリス連銀総裁対話集会参加
・02:00 ラガルド欧州中央銀行(ECB)総裁講演
・03:00 パウエル米FRB議長インタビュー（米WSJ紙主催イベント）
・03:30 メスター米クリーブランド連銀総裁オンライン討論会冒頭あいさつ
・07:45 エバンス米シカゴ連銀総裁討論会参加（経済見通しと金融政策）《KK》
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