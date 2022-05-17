

*16:52JST 17日の日本国債市場概況：債券先物は149円48銭で終了

＜円債市場＞

長期国債先物2022年6月限

寄付149円55銭 高値149円57銭 安値149円45銭 引け149円48銭

売買高総計11208枚

2年 436回 -0.055％

5年 151回 0.005％

10年 366回 0.240％

20年 180回 0.760％

債券先物6月限は、149円55銭で取引を開始。前日NY市場での米長期金利低下を受けて買いが先行し、149円57銭まで上げた。その後、日銀の指し値オペ通知も、米長期金利の上昇にともない売りが優勢になり、149円45銭まで下げた。現物債の取引では、全年限が売られた。

＜米国債概況＞

2年債は2.60％、10年債は2.91％、30年債は3.12％近辺で推移。

債券利回りは上昇。（気配値）

＜その他外債市況・10年債＞

ドイツ国債は0.99％、英国債は1.81％、オーストラリア10年債は3.40％、NZ10年債は3.62％。（気配値）



[本日の主要政治・経済イベント]

・18:00 ユーロ圏・1-3月期GDP改定値（前年比予想：+5.0％、速報値：+5.0％）

・21:00 ブラード米セントルイス連銀総裁オンライン討論会参加（経済見通しと金融政策）

・21:30 米・4月小売売上高（前月比予想：+1.0％、3月：+0.7％）

・22:15 米・4月鉱工業生産（前月比予想：+0.5％、3月：+0.9％）

・22:15 米・4月設備稼働率（予想：78.6％、3月：78.3％）

・22:15 ハーカー米フィラデルフィア連銀総裁討論会参加（ヘルスケア）

・23:00 米・5月NAHB住宅市場指数（予想：75、4月：77）

・23:00 米・3月企業在庫（前月比予想：+1.9％、2月：+1.5％）

・01:30 カシュカリ米ミネアポリス連銀総裁対話集会参加

・02:00 ラガルド欧州中央銀行(ECB)総裁講演

・03:00 パウエル米FRB議長インタビュー（米WSJ紙主催イベント）

・03:30 メスター米クリーブランド連銀総裁オンライン討論会冒頭あいさつ

・07:45 エバンス米シカゴ連銀総裁討論会参加（経済見通しと金融政策）《KK》