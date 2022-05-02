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出来高変化率ランキング（14時台）～ZHD、エンプラスなどがランクイン

2022年5月2日 14:47

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記事提供元：フィスコ


*14:47JST 出来高変化率ランキング（14時台）～ZHD、エンプラスなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較する
ことで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。

■出来高変化率上位 [5月2日　14:32　現在]
（直近5日平均出来高比較）

コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率

<6961> エンプラス　　　　 　331500 　35860　 824.43% 12.49%
<7433> 伯東　　　　　　　 　1009100 　136920　 637.00% 15.67%
<4022> ラサ工　　　　　　 　391600 　54500　 618.53% 14.69%
<4498> サイバートラスト　 　230300 　32520　 608.18% 13.21%
<3189> ANAP　　　　　 　1113600 　161900　 587.83% 0.57%
<1597> MXSJリート　　 　32670 　5664　 476.80% 0.47%
<5334> 日特殊陶　　　　　 　5039600 　972780　 418.06% 15.01%
<7381> 北國FHD　　　　 　576200 　116880　 392.98% 15.51%
<2630> MXSS&P500ヘッジ有 　78865 　17160.8　 359.56% -1.65%
<3681> ブイキューブ　　　 　4823100 　1051120　 358.85% 16.32%
<2562> 上場ダウH　　　　 　212290 　50008　 324.51% -0.88%
<6754> アンリツ　　　　　 　6868100 　1827240　 275.87% -6.94%
<9412> スカパーJ　　　　 　2410400 　690720　 248.97% 7.38%
<8103> 明和産　　　　　　 　889500 　262040　 239.45% -9.35%
<2768> 双日　　　　　　　 　3654900 　1084920　 236.88% -0.45%
<6070> キャリアリンク　　 　262600 　82100　 219.85% 6.16%
<9511> 沖縄電力　　　　　 　743700 　232820　 219.43% -6.66%
<4812> ISID　　　　　 　310400 　99200　 212.90% 7.1%
<4318> クイック　　　　　 　139600 　45160　 209.12% -8.09%
<7740> タムロン　　　　　 　99600 　32520　 206.27% 5.57%
<8803> 平和不　　　　　　 　206800 　69200　 198.84% -5.15%
<9267> Genky　　　　 　160300 　54080　 196.41% -8.19%
<6770> アルプスアル　　　 　6814200 　2460680　 176.92% 13.77%
<9702> アイエスビー　　　 　127400 　46360　 174.81% -7.49%
<4689> ZHD　　　　　　 　54657200 　20103080　 171.88% -9.25%
<6266> タツモ　　　　　　 　189700 　70880　 167.64% -3.2%
<7508> GセブンHD　　　 　161500 　60760　 165.80% -1.77%
<6268> ナブテスコ　　　　 　2332900 　954200　 144.49% -0.13%
<7278> エクセディ　　　　 　582200 　238680　 143.92% 3.54%
<2477> 手間いらず　　　　 　56600 　23400　 141.88% 9.11%

（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

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