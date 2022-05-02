

*14:47JST 出来高変化率ランキング（14時台）～ZHD、エンプラスなどがランクイン

※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較する

ことで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。

■出来高変化率上位 [5月2日 14:32 現在]

（直近5日平均出来高比較）

コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率

<6961> エンプラス 331500 35860 824.43% 12.49%

<7433> 伯東 1009100 136920 637.00% 15.67%

<4022> ラサ工 391600 54500 618.53% 14.69%

<4498> サイバートラスト 230300 32520 608.18% 13.21%

<3189> ANAP 1113600 161900 587.83% 0.57%

<1597> MXSJリート 32670 5664 476.80% 0.47%

<5334> 日特殊陶 5039600 972780 418.06% 15.01%

<7381> 北國FHD 576200 116880 392.98% 15.51%

<2630> MXSS&P500ヘッジ有 78865 17160.8 359.56% -1.65%

<3681> ブイキューブ 4823100 1051120 358.85% 16.32%

<2562> 上場ダウH 212290 50008 324.51% -0.88%

<6754> アンリツ 6868100 1827240 275.87% -6.94%

<9412> スカパーJ 2410400 690720 248.97% 7.38%

<8103> 明和産 889500 262040 239.45% -9.35%

<2768> 双日 3654900 1084920 236.88% -0.45%

<6070> キャリアリンク 262600 82100 219.85% 6.16%

<9511> 沖縄電力 743700 232820 219.43% -6.66%

<4812> ISID 310400 99200 212.90% 7.1%

<4318> クイック 139600 45160 209.12% -8.09%

<7740> タムロン 99600 32520 206.27% 5.57%

<8803> 平和不 206800 69200 198.84% -5.15%

<9267> Genky 160300 54080 196.41% -8.19%

<6770> アルプスアル 6814200 2460680 176.92% 13.77%

<9702> アイエスビー 127400 46360 174.81% -7.49%

<4689> ZHD 54657200 20103080 171.88% -9.25%

<6266> タツモ 189700 70880 167.64% -3.2%

<7508> GセブンHD 161500 60760 165.80% -1.77%

<6268> ナブテスコ 2332900 954200 144.49% -0.13%

<7278> エクセディ 582200 238680 143.92% 3.54%

<2477> 手間いらず 56600 23400 141.88% 9.11%

（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄

20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》