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出来高変化率ランキング（14時台）～ZHD、エンプラスなどがランクイン
*14:47JST 出来高変化率ランキング（14時台）～ZHD、エンプラスなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較する
ことで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [5月2日 14:32 現在]
（直近5日平均出来高比較）
コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率
<6961> エンプラス 331500 35860 824.43% 12.49%
<7433> 伯東 1009100 136920 637.00% 15.67%
<4022> ラサ工 391600 54500 618.53% 14.69%
<4498> サイバートラスト 230300 32520 608.18% 13.21%
<3189> ANAP 1113600 161900 587.83% 0.57%
<1597> MXSJリート 32670 5664 476.80% 0.47%
<5334> 日特殊陶 5039600 972780 418.06% 15.01%
<7381> 北國FHD 576200 116880 392.98% 15.51%
<2630> MXSS&P500ヘッジ有 78865 17160.8 359.56% -1.65%
<3681> ブイキューブ 4823100 1051120 358.85% 16.32%
<2562> 上場ダウH 212290 50008 324.51% -0.88%
<6754> アンリツ 6868100 1827240 275.87% -6.94%
<9412> スカパーJ 2410400 690720 248.97% 7.38%
<8103> 明和産 889500 262040 239.45% -9.35%
<2768> 双日 3654900 1084920 236.88% -0.45%
<6070> キャリアリンク 262600 82100 219.85% 6.16%
<9511> 沖縄電力 743700 232820 219.43% -6.66%
<4812> ISID 310400 99200 212.90% 7.1%
<4318> クイック 139600 45160 209.12% -8.09%
<7740> タムロン 99600 32520 206.27% 5.57%
<8803> 平和不 206800 69200 198.84% -5.15%
<9267> Genky 160300 54080 196.41% -8.19%
<6770> アルプスアル 6814200 2460680 176.92% 13.77%
<9702> アイエスビー 127400 46360 174.81% -7.49%
<4689> ZHD 54657200 20103080 171.88% -9.25%
<6266> タツモ 189700 70880 167.64% -3.2%
<7508> GセブンHD 161500 60760 165.80% -1.77%
<6268> ナブテスコ 2332900 954200 144.49% -0.13%
<7278> エクセディ 582200 238680 143.92% 3.54%
<2477> 手間いらず 56600 23400 141.88% 9.11%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》
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