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前日に動いた銘柄 part2 CCT、セルソース、BeeXなど
*07:32JST 前日に動いた銘柄 part2 CCT、セルソース、BeeXなど
銘柄名<コード>28日終値⇒前日比
リソー教育<4714> 362 -11
引き続き権利落ちによる手仕舞い売りも優勢に。
日産自動車<7201> 545.3 -19.6
ロシア工場への影響に警戒感なども。
三井松島HD<1518> 1594 -81
買い先行後は伸び悩み、短期資金の需給面などが影響か。
日本たばこ産業<2914> 2120.0 -79.5
利益寄与大きいロシア地域の先行き不透明感を意識。
日ペHD<4612> 1019 -36
原油高の影響をネガティブ視も。
カカクコム<2371> 2504 -68
目立った材料観測されないが先週末上昇の反動で戻り売り。
商船三井<9104> 9340 +160
MSCIリバランスによる需給思惑なども。
INPEX<1605> 1185 +30
経済措置強化背景に原油相場が再度急伸。
任天堂<7974> 58020 +1120
ポケモン完全新作を冬に発売とも伝わる。
JFE<5411> 1720 +59
海運株などと同様に配当権利取りの動きも意識。
インタートレード<3747> 559 +53
持分変動利益発生で純利益を上方修正。
CCT<4371> 6840+1000
3月31日を基準日として1対2の株式分割実施へ。
オキサイド<6521> 4600 +200
NEDOの「グリーンイノベーション基金事業／次世代デジタルインフラの構築」の
「次世代パワー半導体に用いるウェハ技術開発」テーマにMipoxなどと共同応募し採
択。
Mipox<5381> 945 +60
NEDOの「グリーンイノベーション基金事業／次世代デジタルインフラの構築」の
「次世代パワー半導体に用いるウェハ技術開発」をテーマに共同応募し採択。
イボキン<5699> 1516 +78
8万株(1億円)を上限に自社株買いを実施へ。
菊水電子工業<6912> 1086 +66
22年3月期予想を上方修正、配当の7円増額も追い風。
サンバイオ<4592> 1863 +216
同社などバイオ株の一角に物色散見。
サイバーセキュリティクラウド<4493> 1733 +164
サイバーセキュリティ関連の銘柄にも引き続き物色継続。
セキュアヴェイル<3042> 312 +65
サイバーセキュリティ関連の銘柄にも引き続き物色継続。
セルソース<4880> 3430 +260
直近1年の平均PBR上昇幅、中堅上場企業で首位との報道を材料視。
BeeX<4270> 5400 +545
直近IPO、商い活発で急伸。《FA》
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