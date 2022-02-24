ホーム > マーケット > 個別株 > 記事

アウトソシング　大幅続伸、中期的な収益拡大評価で国内証券が目標株価引き上げ

2022年2月24日 11:35

印刷

記事提供元：フィスコ


*11:35JST アウトソシング---大幅続伸、中期的な収益拡大評価で国内証券が目標株価引き上げ
アウトソシング<2427>は大幅続伸。三菱UFJモルガン・スタンレー証券では投資判断「バイ」を継続で、目標株価を2800円から3000円に引き上げている。国内における製造派遣業界の集約化、ITエンジニア派遣成長、外国人就労サポート成長などに伴う収益拡大を評価としている。海外製造及びサービス系の営業利益を大きく引き上げ、23年12月期営業利益は従来の380億円から397億円に上方修正しているもよう。《ST》

関連記事

スポンサードリンク

個別株の最新ニュース

RSS

» 個別株の最新ニュースをもっと見る