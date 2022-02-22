

*10:43JST コシダカHD---大幅反発、上半期業績修正を受けて下振れ懸念後退

コシダカHD<2157>は大幅反発。前日に上半期業績予想の修正を発表している。売上高は下振れるものの、営業利益は従来予想の0.3億円を維持、協力金の支払いが進んだことで、経常利益は従来の18.1億円から25.5億円に上方修正している。1月以降の新型コロナ感染再拡大による影響が懸念されていた中、下振れ懸念の後退を買い材料視する動きが優勢に、なお、通期予想は従来計画を維持している。《ST》