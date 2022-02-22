

*10:47JST 出来高変化率ランキング（10時台）～ANAP、ワオワールドなどがランクイン

※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。



■出来高変化率上位 [2月22日 10:29 現在]

（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

<6334> 明治機 1474400 61660 2291.18% 18.85%

<1457> TPXベア 70155 7460.2 840.39% 1.15%

<3083> シーズメン 800600 127540 527.72% 19.95%

<2562> 上場ダウH 215590 36768 486.35% -1.89%

<1595> NZAMJリート 229480 39156 486.07% -1.71%

<2512> NF外債ヘッジ有 113150 22054 413.06% -0.08%

<2620> IS米国債1-3年ETF 60721 13495 349.95% -0.23%

<2041> NYダウベア 63586 17397.4 265.49% 2.48%

<1482> iシェアーズ 152888 47286.6 223.32% 0.67%

<3189>* ANAP 308100 115440 166.89% 8.1%

<2521> 上場米HE 156850 61600 154.63% -2.3%

<9507> 四国電 758500 323940 134.15% 3.19%

<1345>* 上場Jリート 73500 32560 125.74% -1.72%

<2569> 上場NSQA 273640 121328 125.54% -2.71%

<1847> イチケン 134700 62700 114.83% 2.17%

<1557> SPDR500 12978 6337.6 104.78% -2.39%

<1597>* MXSJリート 11690 5730 104.01% -1.95%

<2568> 上場NSQ 147250 83186 77.01% -2.82%

<1580> 日経-1倍 47510 26972 76.15% 1.91%

<3927>* F−ブレイン 107400 61680 74.12% -0.17%

<4845> スカラ 189500 112320 68.71% 2.54%

<2352>* ワオワールド 24600 15660 57.09% -2.34%

<6508>* 明電舎 166000 106780 55.46% -4.39%

<2345> クシム 580800 378400 53.49% 3.54%

<4771>* エフアンドエム 50800 33220 52.92% 4.67%

<4496> コマースワン 117800 81680 44.22% 9.96%

<6639> コンテック 57700 41840 37.91% 0%

<1346>* MXS225 21684 15776 37.45% -1.95%

<6753> シャープ 4766700 3481980 36.9% -6.52%

<2559> MXS世界 9838 7198.2 36.67% -2.38%



（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄

20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《FA》