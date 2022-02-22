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出来高変化率ランキング（10時台）～ANAP、ワオワールドなどがランクイン

2022年2月22日 10:47

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記事提供元：フィスコ


*10:47JST 出来高変化率ランキング（10時台）～ANAP、ワオワールドなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位　[2月22日　10:29　現在]
（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

<6334> 明治機　　　　　　 1474400 　61660　 2291.18% 18.85%
<1457> TPXベア　　　　　70155 　7460.2　 840.39% 1.15%
<3083> シーズメン　　　　　800600 　127540　 527.72% 19.95%
<2562> 上場ダウH　　　　　215590 　36768　 486.35% -1.89%
<1595> NZAMJリート　　229480 　39156　 486.07% -1.71%
<2512> NF外債ヘッジ有　　113150 　22054　 413.06% -0.08%
<2620> IS米国債1-3年ETF　60721 　13495　 349.95% -0.23%
<2041> NYダウベア　　　　63586 　17397.4　 265.49% 2.48%
<1482> iシェアーズ　　　　152888 　47286.6　 223.32% 0.67%
<3189>* ANAP　　　　　　308100 　115440　 166.89% 8.1%
<2521> 上場米HE　　　　　156850 　61600　 154.63% -2.3%
<9507> 四国電　　　　　　　758500 　323940　 134.15% 3.19%
<1345>* 上場Jリート　　　　73500 　32560　 125.74% -1.72%
<2569> 上場NSQA　　　　273640 　121328　 125.54% -2.71%
<1847> イチケン　　　　　　134700 　62700　 114.83% 2.17%
<1557> SPDR500　　　12978 　6337.6　 104.78% -2.39%
<1597>* MXSJリート　　　11690 　5730　 104.01% -1.95%
<2568> 上場NSQ　　　　　147250 　83186　 77.01% -2.82%
<1580> 日経-1倍　　　　　47510 　26972　 76.15% 1.91%
<3927>* F−ブレイン　　　　107400 　61680　 74.12% -0.17%
<4845> スカラ　　　　　　　189500 　112320　 68.71% 2.54%
<2352>* ワオワールド　　　　24600 　15660　 57.09% -2.34%
<6508>* 明電舎　　　　　　　166000 　106780　 55.46% -4.39%
<2345> クシム　　　　　　　580800 　378400　 53.49% 3.54%
<4771>* エフアンドエム　　　50800 　33220　 52.92% 4.67%
<4496> コマースワン　　　　117800 　81680　 44.22% 9.96%
<6639> コンテック　　　　　57700 　41840　 37.91% 0%
<1346>* MXS225　　　　21684 　15776　 37.45% -1.95%
<6753> シャープ　　　　　　4766700 　3481980　 36.9% -6.52%
<2559> MXS世界　　　　　9838 　7198.2　 36.67% -2.38%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《FA》

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