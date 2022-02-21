

*15:37JST 東証業種別ランキング：金属製品が下落率トップ

金属製品が下落率トップ。そのほか海運業、陸運業、電気機器、水産・農林業なども下落。一方、鉄鋼が上昇率トップ。そのほか銀行業、情報・通信業、小売業も上昇。



業種名／現在値／前日比（％）

1. 鉄鋼 ／ 475.41 ／ 0.79

2. 銀行業 ／ 163.06 ／ 0.48

3. 情報・通信業 ／ 4,450.44 ／ 0.18

4. 小売業 ／ 1,316.76 ／ 0.06

5. 電力・ガス業 ／ 338.29 ／ -0.02

6. 石油・石炭製品 ／ 1,040.62 ／ -0.08

7. ゴム製品 ／ 3,467.54 ／ -0.11

8. 非鉄金属 ／ 1,060.75 ／ -0.15

9. 不動産業 ／ 1,454.19 ／ -0.20

10. 空運業 ／ 202.73 ／ -0.37

11. 建設業 ／ 1,154.51 ／ -0.37

12. 保険業 ／ 1,260.82 ／ -0.38

13. 食料品 ／ 1,738.6 ／ -0.46

14. 倉庫・運輸関連業 ／ 1,821.11 ／ -0.48

15. 鉱業 ／ 322.83 ／ -0.52

16. 輸送用機器 ／ 3,532.19 ／ -0.52

17. 卸売業 ／ 2,056.2 ／ -0.53

18. その他金融業 ／ 720.81 ／ -0.55

19. パルプ・紙 ／ 510.67 ／ -0.59

20. ガラス・土石製品 ／ 1,159.55 ／ -0.70

21. 医薬品 ／ 2,954.59 ／ -0.72

22. その他製品 ／ 3,610.64 ／ -0.78

23. 証券業 ／ 389.88 ／ -0.89

24. 機械 ／ 2,081.86 ／ -0.95

25. サービス業 ／ 2,601.84 ／ -1.03

26. 精密機器 ／ 9,641.13 ／ -1.13

27. 繊維業 ／ 548.43 ／ -1.17

28. 化学工業 ／ 2,121.96 ／ -1.19

29. 水産・農林業 ／ 465.86 ／ -1.27

30. 電気機器 ／ 3,435.67 ／ -1.53

31. 陸運業 ／ 1,805.77 ／ -1.56

32. 海運業 ／ 1,117.67 ／ -1.63

33. 金属製品 ／ 1,207.07 ／ -1.75《FA》