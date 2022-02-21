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東証業種別ランキング：金属製品が下落率トップ
*15:37JST 東証業種別ランキング：金属製品が下落率トップ
金属製品が下落率トップ。そのほか海運業、陸運業、電気機器、水産・農林業なども下落。一方、鉄鋼が上昇率トップ。そのほか銀行業、情報・通信業、小売業も上昇。
業種名／現在値／前日比（％）
1. 鉄鋼 ／ 475.41 ／ 0.79
2. 銀行業 ／ 163.06 ／ 0.48
3. 情報・通信業 ／ 4,450.44 ／ 0.18
4. 小売業 ／ 1,316.76 ／ 0.06
5. 電力・ガス業 ／ 338.29 ／ -0.02
6. 石油・石炭製品 ／ 1,040.62 ／ -0.08
7. ゴム製品 ／ 3,467.54 ／ -0.11
8. 非鉄金属 ／ 1,060.75 ／ -0.15
9. 不動産業 ／ 1,454.19 ／ -0.20
10. 空運業 ／ 202.73 ／ -0.37
11. 建設業 ／ 1,154.51 ／ -0.37
12. 保険業 ／ 1,260.82 ／ -0.38
13. 食料品 ／ 1,738.6 ／ -0.46
14. 倉庫・運輸関連業 ／ 1,821.11 ／ -0.48
15. 鉱業 ／ 322.83 ／ -0.52
16. 輸送用機器 ／ 3,532.19 ／ -0.52
17. 卸売業 ／ 2,056.2 ／ -0.53
18. その他金融業 ／ 720.81 ／ -0.55
19. パルプ・紙 ／ 510.67 ／ -0.59
20. ガラス・土石製品 ／ 1,159.55 ／ -0.70
21. 医薬品 ／ 2,954.59 ／ -0.72
22. その他製品 ／ 3,610.64 ／ -0.78
23. 証券業 ／ 389.88 ／ -0.89
24. 機械 ／ 2,081.86 ／ -0.95
25. サービス業 ／ 2,601.84 ／ -1.03
26. 精密機器 ／ 9,641.13 ／ -1.13
27. 繊維業 ／ 548.43 ／ -1.17
28. 化学工業 ／ 2,121.96 ／ -1.19
29. 水産・農林業 ／ 465.86 ／ -1.27
30. 電気機器 ／ 3,435.67 ／ -1.53
31. 陸運業 ／ 1,805.77 ／ -1.56
32. 海運業 ／ 1,117.67 ／ -1.63
33. 金属製品 ／ 1,207.07 ／ -1.75《FA》
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