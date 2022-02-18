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ディア・ライフ 東京都北区赤羽にマンション開発用地を取得
記事提供元：フィスコ
*11:22JST ディア・ライフ---東京都北区赤羽にマンション開発用地を取得
ディア・ライフ<3245>は17日、東京都北区赤羽にマンション開発用地を取得したことを発表。
開発計画の概要は、物件名称が赤羽IIプロジェクト(仮称)、専有面積932.30平方メートル、鉄筋コンクリート造地上11階建(共同住宅30戸)としている。
物件は、JR各線「赤羽」駅、東京メトロ南北線「赤羽岩淵」駅徒歩圏内に位置し、埼京線利用で池袋駅、新宿駅、渋谷駅、京浜東北線利用で東京駅、上野駅、秋葉原駅など都心の主要ビジネス・商業エリアへのアクセスが良好。
同社は、同物件に都心接近性・生活利便性を志向する単身者・DINKS層向けマンションを開発し、国内外の投資家・マンション販売会社や一般事業法人等に供給する。収益見通しについては、2024年9月期の売上の一部を想定している。《ST》
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