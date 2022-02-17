

*15:37JST 東証業種別ランキング：鉱業が上昇率トップ

鉱業が上昇率トップ。そのほか卸売業、陸運業、石油・石炭製品、ゴム製品なども上昇。一方、サービス業が下落率トップ。そのほか倉庫・運輸関連業、情報・通信業、輸送用機器、不動産業なども下落。



業種名／現在値／前日比（％）

1. 鉱業 ／ 334.79 ／ 2.44

2. 卸売業 ／ 2,069.38 ／ 1.45

3. 陸運業 ／ 1,845.76 ／ 0.89

4. 石油・石炭製品 ／ 1,057.18 ／ 0.16

5. ゴム製品 ／ 3,543.5 ／ 0.06

6. 空運業 ／ 206.72 ／ 0.03

7. 鉄鋼 ／ 469.44 ／ 0.02

8. 水産・農林業 ／ 474.42 ／ -0.03

9. 海運業 ／ 1,101.6 ／ -0.08

10. 保険業 ／ 1,270.36 ／ -0.32

11. 食料品 ／ 1,740.95 ／ -0.48

12. 金属製品 ／ 1,230.75 ／ -0.50

13. パルプ・紙 ／ 519.44 ／ -0.53

14. 非鉄金属 ／ 1,062.98 ／ -0.59

15. 電力・ガス業 ／ 339.65 ／ -0.62

16. 医薬品 ／ 2,960.6 ／ -0.73

17. 証券業 ／ 393.78 ／ -0.74

18. 建設業 ／ 1,161.39 ／ -0.77

19. その他製品 ／ 3,622.85 ／ -0.79

20. 機械 ／ 2,120.17 ／ -0.82

21. 化学工業 ／ 2,156.64 ／ -0.87

22. 銀行業 ／ 164.83 ／ -0.88

23. 電気機器 ／ 3,526.6 ／ -0.89

24. その他金融業 ／ 727.97 ／ -0.92

25. 精密機器 ／ 9,839.09 ／ -0.96

26. 繊維業 ／ 559.28 ／ -1.03

27. 小売業 ／ 1,312.54 ／ -1.14

28. ガラス・土石製品 ／ 1,165.8 ／ -1.24

29. 不動産業 ／ 1,451.11 ／ -1.28

30. 輸送用機器 ／ 3,528.07 ／ -1.31

31. 情報・通信業 ／ 4,427.07 ／ -1.49

32. 倉庫・運輸関連業 ／ 1,826.56 ／ -1.70

33. サービス業 ／ 2,659.57 ／ -2.14《FA》