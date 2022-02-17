

*04:38JST NY外為：ドル続落、株下げ幅縮小、FOMC議事要旨タカ派色強めず金利低下

連邦準備制度理事会（FRB）は米連邦公開市場委員会(FOMC)議事要旨（1月25-26日会合分）を公表した。インフレが長期目標を上回る水準で、メンバーは間もなく利上げが適切になると主張。2，3人のメンバーは資産購入を3月前に終了することを望んだことも明らかになった。もし、インフレが想定通りに低下しなかった場合、速やかに利上げも可能だとした。ただ、引き締めにおいて、緊急性を示唆する言及や3月連邦公開市場委員会（FOMC）での50ベーシスポイントの利上げを示唆する言及なく、米国債相場は続伸。10年債利回りは2.06％から2.03％まで低下した。米国株式相場は下げを縮小。300ドル近く下げたダウ平均株価は60ドル安となった。

ドル・円は115円36銭まで下落し安値を更新。ユーロ・ドルは1.1396ドルまで上昇した。《KY》