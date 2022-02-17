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NY外為：ドル軟調、米金利伸び悩む、MN連銀総裁は過度な利上げを警告
記事提供元：フィスコ
*02:35JST NY外為：ドル軟調、米金利伸び悩む、MN連銀総裁は過度な利上げを警告
米ミネアポリス連銀のカシュカリ総裁はイベントで、連邦準備制度理事会（FRB）がインフレ鈍化を目指し可能なことを行うとし、インフレが年内に2％目標達成する可能性は少ないが、年末までに3％に近づくと予想していることを明らかにした。同時に、FRBの過度な利上げは景気を損なう可能性があると警告。同総裁はハト派と知られている。22年のFOMC投票権を持たない。
米国債相場はもみ合いが続いた。10年債利回りは2.04％前後で推移。ドルは軟調に推移した。ドル・円はリスク回避の円買いにも押され115円41銭までじり安推移。ユーロ・ドルは1.1350ドルから1.1381ドルまで反発した。《KY》
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