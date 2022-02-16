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出来高変化率ランキング（10時台）～FRONTEO、ダントーHDなどがランクイン
*10:51JST 出来高変化率ランキング（10時台）～FRONTEO、ダントーHDなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [2月16日 10:36 現在]
（直近5日平均出来高比較）
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
<4592> サンバイオ 5061900 210740 2301.96% 1.6%
<5491> 日金属 531000 85300 522.51% 8.46%
<6464> ツバキナカシマ 997000 186700 434.01% -17.11%
<7816> スノーピーク 4425600 941420 370.1% 6.41%
<2124> JACR 275900 81800 237.29% -8.24%
<4885> 室町ケミカル 88100 26780 228.98% 6.64%
<4593> ヘリオス 833100 259020 221.64% 9.95%
<7072> インティメート 84000 27360 207.02% -3.67%
<4374> ロボペイ 156700 53240 194.33% -5.44%
<6619> WSCOPE 7004900 2779620 152.01% 4.58%
<4496> コマースワン 98000 39420 148.6% 7.22%
<7545> 西松屋チェ 886300 384180 130.7% 0.84%
<5337>* ダントーHD 935100 405400 130.66% -0.27%
<9275> ナルミヤ 132200 59840 120.92% -3.3%
<4235> UFHD 78900 36100 118.56% 7.08%
<6069>* トレンダーズ 132900 63360 109.75% 6.16%
<2181> パーソルHD 1680100 804120 108.94% -4.89%
<7383> ネットプロHD 3187100 1526040 108.85% -10.29%
<9308> 乾汽船 922700 472240 95.39% 17%
<8227> しまむら 342600 175760 94.92% -2.29%
<4174> アピリッツ 26500 13780 92.31% 1.93%
<2212> 山崎パン 1366300 750160 82.13% -4.28%
<4371>* CCT 339100 190880 77.65% 6.33%
<3666> テクノスJPN 154800 87740 76.43% 0.23%
<3807>* フィスコ 1084200 640620 69.24% 10.17%
<6250>* やまびこ 240100 143780 66.99% 7.42%
<3906> ALBERT 43500 26560 63.78% 18.82%
<4259>* エクサウィザーズ 432600 267440 61.76% 10.61%
<5704>* JMC 72900 45660 59.66% 8.03%
<2158>* FRONTEO 5433000 3428420 58.47% -9.49%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《FA》
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