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出来高変化率ランキング（10時台）～FRONTEO、ダントーHDなどがランクイン

2022年2月16日 10:51

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記事提供元：フィスコ


*10:51JST 出来高変化率ランキング（10時台）～FRONTEO、ダントーHDなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位　[2月16日　10:36　現在]
（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

<4592> サンバイオ　　　　 5061900 　210740　 2301.96% 1.6%
<5491> 日金属　　　　　　　531000 　85300　 522.51% 8.46%
<6464> ツバキナカシマ　　　997000 　186700　 434.01% -17.11%
<7816> スノーピーク　　　　4425600 　941420　 370.1% 6.41%
<2124> JACR　　　　　　275900 　81800　 237.29% -8.24%
<4885> 室町ケミカル　　　　88100 　26780　 228.98% 6.64%
<4593> ヘリオス　　　　　　833100 　259020　 221.64% 9.95%
<7072> インティメート　　　84000 　27360　 207.02% -3.67%
<4374> ロボペイ　　　　　　156700 　53240　 194.33% -5.44%
<6619> WSCOPE　　　　7004900 　2779620　 152.01% 4.58%
<4496> コマースワン　　　　98000 　39420　 148.6% 7.22%
<7545> 西松屋チェ　　　　　886300 　384180　 130.7% 0.84%
<5337>* ダントーHD　　　　935100 　405400　 130.66% -0.27%
<9275> ナルミヤ　　　　　　132200 　59840　 120.92% -3.3%
<4235> UFHD　　　　　　78900 　36100　 118.56% 7.08%
<6069>* トレンダーズ　　　　132900 　63360　 109.75% 6.16%
<2181> パーソルHD　　　　1680100 　804120　 108.94% -4.89%
<7383> ネットプロHD　　　3187100 　1526040　 108.85% -10.29%
<9308> 乾汽船　　　　　　　922700 　472240　 95.39% 17%
<8227> しまむら　　　　　　342600 　175760　 94.92% -2.29%
<4174> アピリッツ　　　　　26500 　13780　 92.31% 1.93%
<2212> 山崎パン　　　　　　1366300 　750160　 82.13% -4.28%
<4371>* CCT　　　　　　　339100 　190880　 77.65% 6.33%
<3666> テクノスJPN　　　154800 　87740　 76.43% 0.23%
<3807>* フィスコ　　　　　　1084200 　640620　 69.24% 10.17%
<6250>* やまびこ　　　　　　240100 　143780　 66.99% 7.42%
<3906> ALBERT　　　　43500 　26560　 63.78% 18.82%
<4259>* エクサウィザーズ　　　　432600 　267440　 61.76% 10.61%
<5704>* JMC　　　　　　　72900 　45660　 59.66% 8.03%
<2158>* FRONTEO　　　5433000 　3428420　 58.47% -9.49%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《FA》

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