

*10:42JST ノムラシステムコーポレーション---21年12月期は増収・2ケタ増益、顧客基盤の拡大に注力

ノムラシステムコーポレーション<3940>は15日、2021年12月期決算を発表した。売上高が前期比9.9%増の27.91億円、営業利益が同27.4%増の4.76億円、経常利益が同26.3%増の4.93億円、当期純利益が同29.6%増の3.49億円となった。

SAP ERPパッケージ導入のプライム（元請け案件）をより多く受注すべく、同社の強みである人事ソリューションを中心に営業活動を推進した。合わせて、FIS、RPAの営業も積極的に行い、受注の安定に努め、顧客基盤の拡大を図った。

2022年12月期通期の業績予想については、売上高が前期比3.2%減の27.01億円、営業利益が同65.9%減の1.62億円、経常利益が同67.1%減の1.62億円、当期純利益が同68.3%減の1.11億円を見込んでいる。《ST》