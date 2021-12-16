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NY外為：リスクオフ一服、ファウチ氏発言でオミクロン変異株の警戒感が緩和、ダウ一時プラス圏
記事提供元：フィスコ
*03:14JST NY外為：リスクオフ一服、ファウチ氏発言でオミクロン変異株の警戒感が緩和、ダウ一時プラス圏
NY外為市場ではリスク回避の動きが一段落した。バイデン米大統領の首席医療顧問で米国立アレルギー感染症研究所（NIAID）のファウチ所長が、「オミクロン株に特化したワクチンは今のところ必要ない」とすると、警戒感が後退。米国株式相場も下げ幅を縮小。一時150ドル近く下げたダウ平均株価は下げ幅を縮小。一時上昇に転じた。
米国債相場はもみ合い。10年債利回りは1.44％で推移した。ドル・円は113円75銭から113円95銭まで上昇し、8日の高値に並んだ。レジスタンスは基準線の114円02銭。ユーロ・円は128円01銭から128円30銭まで上昇した。《KY》
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