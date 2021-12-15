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【市場反応】米11月小売売上高、予想下回る、ドル売り優勢
記事提供元：フィスコ
*22:57JST 【市場反応】米11月小売売上高、予想下回る、ドル売り優勢
米国の11月小売売上高は前月比+0.3％となった。伸びは10月+1.7％から予想以上に鈍化。
一方で同時刻に発表された12月NY連銀製造業景気指数は31.9。11月30.9から低下予想に反し上昇した。
高インフレや供給不足で、消費が前倒しされた可能性もある。小売り売上高の結果に米国債相場は堅調。10年債利回りは1.436％まで低下した。ダウ先物は32ドル安。
外為市場ではドル売りが先行し、ドル・円は113円90銭付近から113円80銭まで反落。
ユーロ・ドルは1.1256ドルから1.1273ドルまで上昇した。
【経済指標】
・米・11月小売売上高：前月比+0.3％（予想：+0.8％、10月：+1.7％）
・米・12月NY連銀製造業景気指数：31.9（予想：25.0、11月：30.9）《KY》
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