

*16:50JST 【M&A速報：2021/12/15（2）】伊藤忠商事<8001>、西松建設<1820>と資本業務提携

■伊藤忠商事<8001>、西松建設<1820>と資本業務提携

■こうべしんきんステップアップファンド、消防設備メンテナンスのDX化に取り組むBit peepsに出資

■アニプレックス、ディライトワークスの「Fate/Grand Order」を中心としたゲーム開発事業承継会社を買収

■タナベ経営<9644>、ブランドストーリー・ブランドコンセプト開発等のジェイスリーを買収

■ビジネスチャット提供のChatwork<4448>、採用業務クラウド提供のネットオンに出資

■マックスバリュ東海<8198>、自己株TOBを実施 イオン<8267>が応募予定

■オウケイウェイヴ<3808>、音楽・映像・コンサート制作などのアップライツを買収

■子育て情報マッチングプラットフォーム「cozre」運営のコズレ、ブロードマインド<7343>と資本業務提携

■日本創発Ｇ<7814>、広告宣伝企画のダイアモンドヘッズを買収

■オプティマスグループ<9268>、豪州のデータサービス提供会社Blue Flag社に出資 持ち分法適用会社化

■GA technologies<3491>、不動産・資産形成コンサルのリコルディを完全子会社化

■テクノフレックス<3449>、子会社で水道配管における貯水技術を応用した商品製造販売のアクアリザーブを吸収合併

■Oakキャピタル<3113>、キャッシュレス決済ビジネス展開のユニヴァ・ペイキャストと株式交換に関する基本合意書を締結

■ジェイフロンティア<2934>、医療人材紹介・コールセンター事業等展開のAIGATEキャリアを買収

■セントケアHD<2374>、中期経営計画を発表

■東急不動産、マザーズ新規上場予定の持ち分法適用関連会社リニューアブル・ジャパンに追加出資

■アクサスHD<3536>傘下のアクサス、アジアンチーク材加工販売のウオール・デコ完全子会社化で基本合意

■積水ハウス<1928>グループの積和グランドマスト、積水ハウス不動産東京と合併

■構造計画研究所<4748>、屋内デジタル化プラットフォーム「ナビビズ」提供の独NavVis社に出資

■アクセル<6730>、子会社でメモリ開発・書き込み・リユース事業のaimRageの第三者割当増資を引き受け

【ニュース提供・MARR Online（マールオンライン）】《FA》