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出来高変化率ランキング（13時台）～イトクロ、日本電解などがランクイン

2021年12月15日 14:15

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記事提供元：フィスコ


*14:15JST 出来高変化率ランキング（13時台）～イトクロ、日本電解などがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。

■出来高変化率上位　[12月15日　13:35　現在]
（直近5日平均出来高比較）

コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率

<6049> イトクロ　　　　　 　2579600 　170740　 1410.84% -6.29%
<2656>* ベクター　　　　　 　781100 　78240　 898.34% 7.28%
<5759> 日本電解　　　　　 　3577800 　380220　 840.98% 9.55%
<3480> ジェイエスビー　　 　254100 　33380　 661.23% 13.22%
<7254> ユニバンス　　　　 　703800 　115100　 511.47% 10%
<5986> モリテック　　　　 　327100 　56980　 474.06% 3.56%
<3911> Aiming　　　 　2181500 　446500　 388.58% 10.86%
<5218> オハラ　　　　　　 　191200 　39720　 381.37% 8.12%
<3441> 山王　　　　　　　 　178700 　37840　 372.25% 9.46%
<7033> MSOL　　　　　 　627100 　134020　 367.92% -1.52%
<3665> エニグモ　　　　　 　2120900 　457220　 363.87% -23.28%
<6335>* 東京機　　　　　　 　209300 　51300　 307.99% 10.11%
<4014> カラダノート　　　 　1210400 　305120　 296.70% 5.09%
<3891> 高度紙　　　　　　 　905200 　231120　 291.66% 5.37%
<6149> 小田原　　　　　　 　61200 　16180　 278.24% 6.63%
<6630> ヤーマン　　　　　 　2097500 　568380　 269.03% -6.18%
<6309> 巴工業　　　　　　 　75100 　21200　 254.25% -2.45%
<6905>* コーセル　　　　　 　269400 　80160　 236.08% -4.23%
<2404> 鉄人化　　　　　　 　181000 　56280　 221.61% 0.25%
<6844> 新電元　　　　　　 　175400 　56140　 212.43% 6.85%
<3690> イルグルム　 　129600 　43060　 200.98% 3.5%
<8358>* スルガ銀　　　　　 　6178800 　2101760　 193.98% -6.2%
<4169> エネチェンジ　　　 　2778900 　952780　 191.66% -4.21%
<8890>* レーサム　　　　　 　603400 　217060　 177.99% 6.76%
<3038> 神戸物産　　　　　 　3088100 　1137900　 171.39% -1.93%
<4100> 戸田工　　　　　　 　236600 　92880　 154.74% 8.22%

（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《FA》

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