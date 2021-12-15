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出来高変化率ランキング（13時台）～イトクロ、日本電解などがランクイン
*14:15JST 出来高変化率ランキング（13時台）～イトクロ、日本電解などがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [12月15日 13:35 現在]
（直近5日平均出来高比較）
コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率
<6049> イトクロ 2579600 170740 1410.84% -6.29%
<2656>* ベクター 781100 78240 898.34% 7.28%
<5759> 日本電解 3577800 380220 840.98% 9.55%
<3480> ジェイエスビー 254100 33380 661.23% 13.22%
<7254> ユニバンス 703800 115100 511.47% 10%
<5986> モリテック 327100 56980 474.06% 3.56%
<3911> Aiming 2181500 446500 388.58% 10.86%
<5218> オハラ 191200 39720 381.37% 8.12%
<3441> 山王 178700 37840 372.25% 9.46%
<7033> MSOL 627100 134020 367.92% -1.52%
<3665> エニグモ 2120900 457220 363.87% -23.28%
<6335>* 東京機 209300 51300 307.99% 10.11%
<4014> カラダノート 1210400 305120 296.70% 5.09%
<3891> 高度紙 905200 231120 291.66% 5.37%
<6149> 小田原 61200 16180 278.24% 6.63%
<6630> ヤーマン 2097500 568380 269.03% -6.18%
<6309> 巴工業 75100 21200 254.25% -2.45%
<6905>* コーセル 269400 80160 236.08% -4.23%
<2404> 鉄人化 181000 56280 221.61% 0.25%
<6844> 新電元 175400 56140 212.43% 6.85%
<3690> イルグルム 129600 43060 200.98% 3.5%
<8358>* スルガ銀 6178800 2101760 193.98% -6.2%
<4169> エネチェンジ 2778900 952780 191.66% -4.21%
<8890>* レーサム 603400 217060 177.99% 6.76%
<3038> 神戸物産 3088100 1137900 171.39% -1.93%
<4100> 戸田工 236600 92880 154.74% 8.22%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《FA》
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