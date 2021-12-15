

*12:27JST 【M&A速報：2021/12/15（1）】アダストリア、ゼットンと資本業務提携 連結子会社化へ

■アダストリア<2685>、ゼットン<3057>と資本業務提携 第三者割当増資引き受けとTOB実施により連結子会社化へ

■エムスリー<2413＞欧州法人のM3 Medical Holdings、ヘルスケア領域に特化した市場調査の豪Ekas Marketingを買収

■エムスリー<2413＞仏法人のVIDAL社、医療従事者向け継続的医学教育提供の仏ERON Santeを買収

■「産業医ラボ.com」運営のVeritas Japan、グループ会社のMeRecomと合併 新会社名は「Central Medience」

■沖縄県産業振興公社等、「おきなわイノベーション創出ファンド」を組成 ファンド総額は4億3200万円

■製造派遣・製造請負のフジアルテ、半導体・5G・AI分野開発・設計のシンコムとアダプトIPを子会社化

■日揮HD<1963>、「UCヘルスケア・プロバイダー共同投資事業有限責任組合」に出資

■独自のサブスク動画サイトを作れるサービス提供のmish、資金調達を実施

■カイコ由来タンパク質を用いた経口ワクチン開発のKAICO、2.6億円の資金調達を実施

■誰でもオンラインの部屋がつくれるアプリ「corom」開発・提供のworkeasy、5000万円の資金調達を実施

■特定技能外国人を受け入れる企業向けクラウドサービス「SMILEVISA」提供のCROSLAN、シードラウンドで3000万円の資金調達を実施

■家族信託サービス展開のファミトラ、シリーズAで総額約14億円の資金調達を実施

■データ統合自動化サービス「trocco」等提供のprimeNumber、シリーズBで総額約13億円の資金調達を実施

■鉄人化計画<2404>、まつ毛エクステ・ネイルサロン運営のビアンカグループを買収

■JFEスチール、米鉄鋼メーカーCSI社における合弁パートナーを変更 米Nucorと新たな協業へ

■愛知銀行<8527>、投資専門子会社「愛知キャピタル」を設立

■オーケー、関西スーパーマーケット<9919>の株式交換差止め仮処分に係る最高裁判所の判断にコメントを発表 保有する同社株式は売却へ

■NTTドコモ、グループの組織再編成を実施

■独立系VCファンドのIDATEN Ventures、2号ファンドを設立

■シード特化型VCのANOBAKA、60億円規模の「ANOBAKA3号投資事業有限責任組合」を設立

■キャピタル・アセット・プランニング<3965>、資産運用設計アドバイス事業のGAIAと資本業務提携

■アドバンテッジパートナーズ、「コスモウォーター」ブランドで天然水製造・宅配事業を行うコスモライフの全株式を東京電力タイムレスキャピタルに譲渡

■東京電力HD<9501>、278億円の「東京電力タイムレスキャピタル2号ファンド」を設立 水関連産業の中堅・中小企業を対象にバイアウト投資を実行

■中小企業HD<1757>、第三者割当による新株式と新株予約権を発行

■アジャイルメディア・ネットワーク<6573>、香港のGX PARTNERSを割当先とする新株式発行を決議 同社は16.76％の筆頭株主に

【ニュース提供・MARR Online（マールオンライン）】《CS》