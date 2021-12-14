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ＰＨＣＨＤ 一時急伸、ポジショニングや事業ポートフォリオ評価で国内証券が買い推奨
記事提供元：フィスコ
*13:32JST ＰＨＣＨＤ---一時急伸、ポジショニングや事業ポートフォリオ評価で国内証券が買い推奨
ＰＨＣＨＤ<6523>は一時急伸。SMBC日興証券は投資判断を「1」、目標株価を3250円で新規にカバレッジを開始。癌や糖尿病の早期診断など、製品・サービスの継続的な拡大が見込まれる領域で事業を展開している「ポジショニング」、リカーリング比率が高い製品群からキャッシュを創出して成長領域へ投資する「事業ポートフォリオ」などが同社の強みと評価。中期的な年平均成長率は調整後EVITDAで5.3％を予想、バリュエーション水準は割安と捉えているようだ。《YN》
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