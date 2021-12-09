

*17:30JST 9日の日本国債市場概況：債券先物は152円03銭で終了

＜円債市場＞

長期国債先物2021年12月限

寄付151円97銭 高値152円03銭 安値151円96銭 引け152円03銭

売買高総計14140枚

2年 431回 -0.115％

5年 149回 -0.090％

10年 364回 0.045％

20年 178回 0.450％

債券先物12月限は、151円97銭で取引を開始。前日のNY市場での米株続伸・長期金利上昇を受けて売りが先行し、151円96銭まで下げた。その後、財務省の5年債入札の結果は無難との見方や日経平均株価の下げ幅拡大を受けて買いが優勢になり、152円03銭まで上げた。現物債の取引では、2年債、5年債、10年債が売られ、20年債が買われた。

＜米国債概況＞

2年債は0.67％、10年債は1.49％、30年債は1.86％近辺で推移。

債券利回りはやや低下。（気配値）

＜その他外債市況・10年債＞

ドイツ国債は-0.34％、英国債は0.73％、オーストラリア10年債は1.67％、NZ10年債は2.46％。（気配値）



[本日の主要政治・経済イベント]

・22:30 米・先週分新規失業保険申請件数（予想：22.0万件、前回：22.2万件）

・24:00 米・10月卸売在庫改定値（前月比予想：+2.2％、速報値：+2.2％）

・03:00 米財務省・30年債入札

・米国主催民主主義サミット（オンライン開催、10日まで）《KK》