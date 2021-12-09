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暗号資産（仮想通貨）のイベントスケジュール：12月9日更新【フィスコ・ビットコインニュース】
記事提供元：フィスコ
*11:25JST 暗号資産（仮想通貨）のイベントスケジュール：12月9日更新【フィスコ・ビットコインニュース】
12月6日-12月10日：Dutch Blockchain Week 2021（オンライン）
12月13日-12月16日：European Blockchain Convention（オンライン）
12月14日：After the Bell Panel: Tokenization（開催地：シカゴ）
12月14日：Bakktのビットコイン・オプションSQ（日本時間12月15日）
12月13日-12月16日：DCS2021（開催地：アブダビ）
12月16日：Bakktのビットコイン先物SQ（日本時間12月17日）
12月16日：Blockchain, Tokenization, and Secondaries: The Future of Private Markets（オンライン）
12月31日：CMEのビットコイン・オプション、ビットコイン先物SQ（日本時間1月1日午前1時）《TY》
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