

*05:35JST [通貨オプション]R/R、円プット買い強まる

ドル・円オプション市場で変動率は連日低下。リスク警戒感の後退でオプション売りが一段と強まった。

リスクリバーサルでは円コールスプレッドが連日縮小。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いに比べ、円先安感に伴う円プット買いが優勢となった。

■変動率

・1カ月物7.26％⇒7.09％（08年10/24＝31.044％）

・3カ月物7.20％⇒7.10％（08年10/24＝31.044％）

・6カ月物7.22％⇒7.14％（08年10/24＝25.50％)

・1年物7.24％⇒7.17％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）

・1カ月物＋0.90％⇒＋0.83％（08年10/27=+10.90％）

・3カ月物＋0.95％⇒＋0.91％（08年10/27=+10.90％）

・6カ月物＋0.99％⇒＋0.95％（08年10/27=+10.71％）

・1年物＋0.99％⇒＋0.96％（08年10/27=+10.71％）《KY》