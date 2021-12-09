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[通貨オプション]R/R、円プット買い強まる
記事提供元：フィスコ
*05:35JST [通貨オプション]R/R、円プット買い強まる
ドル・円オプション市場で変動率は連日低下。リスク警戒感の後退でオプション売りが一段と強まった。
リスクリバーサルでは円コールスプレッドが連日縮小。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いに比べ、円先安感に伴う円プット買いが優勢となった。
■変動率
・1カ月物7.26％⇒7.09％（08年10/24＝31.044％）
・3カ月物7.20％⇒7.10％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物7.22％⇒7.14％（08年10/24＝25.50％)
・1年物7.24％⇒7.17％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋0.90％⇒＋0.83％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋0.95％⇒＋0.91％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋0.99％⇒＋0.95％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋0.99％⇒＋0.96％（08年10/27=+10.71％）《KY》
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