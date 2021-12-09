

*03:31JST NY外為；ポンド買い戻し一服、英国が13日から在宅勤務ガイダンスを再導入

英国のジョンソン首相は、13日から在宅勤務のガイダンスを再度導入すると発表した。新型コロナ感染急増を受けた対応。

ポンドは警戒感にロンドン市場で売られ対ドルで一時1.3163ドルまで下落し年初来安値を更新。その後はNY市場に入り買い戻しが続き1.3244ドルまで反発。想定通りの規制強化で伸び悩んだ。ポンド円は149円37銭まで下落後、150円70銭まで上昇後、150円40銭で推移した。ユーロ・ポンドは0.8586ポンドまで上昇した。《KY》