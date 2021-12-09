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NY外為：ドル・円底堅い、米10年債入札は低調
記事提供元：フィスコ
*04:07JST NY外為：ドル・円底堅い、米10年債入札は低調
米財務省は360億ドル規模の10年債入札を実施した。結果で最高落札利回りは1.518％。テイルはプラス0.4BP。応札倍率は2.43倍と、過去6回入札平均の2.52倍を下回り需要は弱かった。外国中銀を含む間接入札者の落札比率は68.8％で、過去6回入札平均の69.8％を下回った。
米10年債利回りは1.514％で推移。ドルはまちまち。ドル・円は113円65−70銭で底堅い展開となった。ユーロ・ドルは1.129％から1.1350ドルまで上昇した。《KY》
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