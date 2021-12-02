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【M&A速報：2021/12/02（2）】ロート製薬<4527>、三洋化成工業<4471>と資本業務提携
記事提供元：フィスコ
*16:28JST 【M&A速報：2021/12/02（2）】ロート製薬<4527>、三洋化成工業<4471>と資本業務提携
■ロート製薬<4527>、三洋化成工業<4471>と資本業務提携 スキンケア・医療分野で協業
■コーエーテクモHD<3635>、自己株TOBを実施
■新生銀行<8303>、ベトナムの大手民間商業銀行Military Commercialがカンボジアで設立予定の商業銀行に資本参加 基本合意書締結
■ラオックス<8202>、筆頭株主の異動を発表
【ニュース提供・MARR Online（マールオンライン）】《FA》
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