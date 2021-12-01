

*17:52JST 1日の日本国債市場概況：債券先物は151円88銭で終了

＜円債市場＞

長期国債先物2021年12月限

寄付151円85銭 高値151円91銭 安値151円81銭 引け151円88銭

売買高総計24965枚

2年 430回 -0.125％

5年 149回 -0.095％

10年 364回 0.060％

20年 178回 0.455％

債券先物12月限は、151円85銭で取引を開始。前日NY市場での米長期金利低下を受けて買いが先行し、151円91銭まで上げた。その後、明日の10年債入札への警戒感や米長期金利の上昇などから売りが優勢になり、151円81銭まで下げた。現物債の取引では、全年限が売られた。

＜米国債概況＞

2年債は0.60％、10年債は1.48％、30年債は1.82％近辺で推移。

債券利回りは上昇。（気配値）

＜その他外債市況・10年債＞

ドイツ国債は-0.32％、英国債は0.85％、オーストラリア10年債は1.72％、NZ10年債は2.44％。（気配値）



[本日の主要政治・経済イベント]

・17:55 独・11月製造業PMI改定値（予想：57.6、速報値：57.6）

・18:00 ユーロ圏・11月製造業PMI改定値（予想：58.6、速報値：58.6）

・18:30 英・11月製造業PMI改定値（予想：58.2、速報値：58.2）

・19:00 経済協力開発機構(OECD)世界経済見通し

・22:15 米・11月ADP雇用統計（予想：+52.5万人、10月：+57.1万人）

・23:45 米・11月製造業PMI改定値（予想：59.1、速報値：59.1）

・24:00 米・11月ISM製造業景況指数（予想：61.2、10月：60.8）

・24:00 米・10月建設支出（前月比予想：+0.4％、9月：-0.5％）

・24:00 パウエル米FRB議長とイエレン財務長官が下院金融サービス委で証言

・04:00 米地区連銀経済報告(ベージュブック)《KK》