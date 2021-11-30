

*07:33JST NY金：小幅安で1785.20ドル、米長期金利反発で換金売りが入る

NY金先物2月限は、小幅安（COMEX金2月限終値：1785.20 ↓2.90）。ニューヨーク商品取引所（COMEX）の金先物2月限は、前営業日比-2.90ドルの1785.20ドルで通常取引終了。時間外取引を含めた取引レンジは1782.00ドル-1801.50ドル。南アフリカで確認された新型コロナウイルスの新たな変異株の感染拡大が警戒されているが、リスク回避的な取引はやや縮小。米長期金利は反発しており、換金目的の売りが観測されている。ロンドン市場で1801.50ドルまで買われた後、ニューヨーク市場で1782.00ドルまで下落。《FA》