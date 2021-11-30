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【市場反応】米11月ダラス連銀製造業活動指数、予想外に低下、ドル買い後退
記事提供元：フィスコ
*01:09JST 【市場反応】米11月ダラス連銀製造業活動指数、予想外に低下、ドル買い後退
米11月ダラス連銀製造業活動指数は11.8と、10月14.6から上昇予想に反して低下した。
指数の予想外の低下に失望しドル買いが後退。ドル・円は113円96銭の高値から113円58銭まで反落。ユーロ・ドルは1.1258ドルの安値から1.1269ドルまで反発した。
【経済指標】
・ 米・11月ダラス連銀製造業活動指数：11.8（予想：15.0、10月：14.6）《KY》
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