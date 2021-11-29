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東証業種別ランキング：空運業が下落率トップ

2021年11月29日 15:37

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記事提供元：フィスコ


*15:37JST 東証業種別ランキング：空運業が下落率トップ
空運業が下落率トップ。そのほか陸運業、繊維業、ゴム製品、輸送用機器なども下落。一方、海運業が上昇率トップ。そのほかその他製品も上昇。


業種名／現在値／前日比（％）

1. 海運業 ／ 806.24 ／ 2.31
2. その他製品 ／ 3,428.63 ／ 0.62
3. 情報・通信業 ／ 4,890.13 ／ -1.01
4. 電力・ガス業 ／ 323.43 ／ -1.09
5. 電気機器 ／ 3,938.48 ／ -1.14
6. 食料品 ／ 1,657.19 ／ -1.39
7. 医薬品 ／ 2,965.59 ／ -1.59
8. サービス業 ／ 3,045.92 ／ -1.59
9. 鉱業 ／ 270.08 ／ -1.64
10. 金属製品 ／ 1,289.05 ／ -1.80
11. 化学工業 ／ 2,242.45 ／ -1.85
12. 保険業 ／ 1,062.83 ／ -2.08
13. 銀行業 ／ 139.44 ／ -2.11
14. 機械 ／ 2,194.07 ／ -2.11
15. 水産・農林業 ／ 444.32 ／ -2.20
16. 証券業 ／ 368.57 ／ -2.24
17. 建設業 ／ 1,088.75 ／ -2.25
18. 精密機器 ／ 11,306.86 ／ -2.26
19. 卸売業 ／ 1,847.99 ／ -2.27
20. 小売業 ／ 1,308.03 ／ -2.31
21. 石油・石炭製品 ／ 979.46 ／ -2.37
22. ガラス・土石製品 ／ 1,151.36 ／ -2.44
23. 倉庫・運輸関連業 ／ 1,740.41 ／ -2.47
24. その他金融業 ／ 710.16 ／ -2.50
25. 不動産業 ／ 1,378.93 ／ -2.51
26. 鉄鋼 ／ 412.7 ／ -2.72
27. 非鉄金属 ／ 945.76 ／ -2.82
28. パルプ・紙 ／ 475.11 ／ -2.91
29. 輸送用機器 ／ 3,379.68 ／ -3.05
30. ゴム製品 ／ 3,193.28 ／ -3.17
31. 繊維業 ／ 562.98 ／ -3.42
32. 陸運業 ／ 1,723.45 ／ -3.90
33. 空運業 ／ 175.77 ／ -4.04《FA》

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