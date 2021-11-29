

*15:37JST 東証業種別ランキング：空運業が下落率トップ

空運業が下落率トップ。そのほか陸運業、繊維業、ゴム製品、輸送用機器なども下落。一方、海運業が上昇率トップ。そのほかその他製品も上昇。



業種名／現在値／前日比（％）

1. 海運業 ／ 806.24 ／ 2.31

2. その他製品 ／ 3,428.63 ／ 0.62

3. 情報・通信業 ／ 4,890.13 ／ -1.01

4. 電力・ガス業 ／ 323.43 ／ -1.09

5. 電気機器 ／ 3,938.48 ／ -1.14

6. 食料品 ／ 1,657.19 ／ -1.39

7. 医薬品 ／ 2,965.59 ／ -1.59

8. サービス業 ／ 3,045.92 ／ -1.59

9. 鉱業 ／ 270.08 ／ -1.64

10. 金属製品 ／ 1,289.05 ／ -1.80

11. 化学工業 ／ 2,242.45 ／ -1.85

12. 保険業 ／ 1,062.83 ／ -2.08

13. 銀行業 ／ 139.44 ／ -2.11

14. 機械 ／ 2,194.07 ／ -2.11

15. 水産・農林業 ／ 444.32 ／ -2.20

16. 証券業 ／ 368.57 ／ -2.24

17. 建設業 ／ 1,088.75 ／ -2.25

18. 精密機器 ／ 11,306.86 ／ -2.26

19. 卸売業 ／ 1,847.99 ／ -2.27

20. 小売業 ／ 1,308.03 ／ -2.31

21. 石油・石炭製品 ／ 979.46 ／ -2.37

22. ガラス・土石製品 ／ 1,151.36 ／ -2.44

23. 倉庫・運輸関連業 ／ 1,740.41 ／ -2.47

24. その他金融業 ／ 710.16 ／ -2.50

25. 不動産業 ／ 1,378.93 ／ -2.51

26. 鉄鋼 ／ 412.7 ／ -2.72

27. 非鉄金属 ／ 945.76 ／ -2.82

28. パルプ・紙 ／ 475.11 ／ -2.91

29. 輸送用機器 ／ 3,379.68 ／ -3.05

30. ゴム製品 ／ 3,193.28 ／ -3.17

31. 繊維業 ／ 562.98 ／ -3.42

32. 陸運業 ／ 1,723.45 ／ -3.90

33. 空運業 ／ 175.77 ／ -4.04《FA》