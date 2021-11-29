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ジャステック 大幅続落で下落率トップ、配当権利落ちで処分売り優勢
記事提供元：フィスコ
*10:56JST ジャステック---大幅続落で下落率トップ、配当権利落ちで処分売り優勢
ジャステック<9717>は大幅続落で下落率トップ。本日は11月末の権利落ち日となっている。同社は年1回配当で、11月末に50円配を計画している。前日終値ベースで配当利回りは4.2％と高水準、配当権利落ちによる処分売りの動きが優勢になっているようだ。第3四半期までの営業利益進捗率が低水準であり、業績下振れ懸念が拭えないことなども、処分売りの動きを急がせる形とみられる。《ST》
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