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【M&A速報：2021/11/25（2）】西日本FHDと九州リースサービス、資本業務提携で基本合意
*16:53JST 【M&A速報：2021/11/25（2）】西日本FHDと九州リースサービス、資本業務提携で基本合意
■西日本FHD<7189>と九州リースサービス<8596>、資本業務提携で基本合意
■ギフティ<4449>、クラフトビールのサブスクサービス「Otomini」提供のミューロン(meuron)と資本業務提携
■日本取引所グループ<8697>、グループを組織再編 データ・デジタル関係事業を集約
■グルメコミュニティアプリ提供のSARAH、総額2.2億円の資金調達を実施
■山田コンサルティンググループ<4792>、10億円の事業承継ファンドを設立
■理研ビタミン<4526>、子会社リケビタ・マレーシアに追加出資し完全子会社化
■山喜<3598>、中国子会社の生産ラインを再編
■加賀電子<8154>、次期中期経営計画を発表
■農業総合研究所<3541>、富山中央青果と資本業務提携
■三井E&Sホールディングス<7003>、子会社である三井海洋開発<6269>の保有株式を一部売却 持ち分法適用関連会社に
■三井E&Sホールディングス<7003>、子会社で船舶製造・修理・改造等の四国ドックの全保有株式49.5％を譲渡
■エスクロー・エージェント・ジャパン<6093>、日立ソリューションズ・クリエイトからサムポローニア事業譲り受けで基本合意
■三菱マテリアル<5711>子会社のインドネシア・カパー・スメルティング、PTFI社からの借入額を新株に転換すること等で同社と合意
■三菱マテリアル<5711>、子会社ユニバーサル製缶を米Apollo投資先の昭和アルミニウム缶へ譲渡するなどアルミ事業を再編
■イオン<8267>、キャンドゥ<2698>への第1回TOBが成立
■東京機械製作所<6335>、アジアインベストメントファンド等から質問に対する回答書を受領
■第一カッター興業<1716>、中期経営計画を発表
■スズケン<9987>、AIを活用したデータ解析事業のFRONTEO<2158>と業務提携で基本合意
【ニュース提供・MARR Online（マールオンライン）】《FA》
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