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NY外為：トルコリラ売り一服、UAEがトルコ投資、アブダビ皇太子がアンカラ訪問

2021年11月25日 03:36

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記事提供元：フィスコ


*03:36JST NY外為：トルコリラ売り一服、UAEがトルコ投資、アブダビ皇太子がアンカラ訪問
NY外為市場では引き続きトルコ売りが一段落した。朝方対ドルで11.58まで下落後も12.18リラでもみ合いが続いた。リラ円は9円95銭まで上昇後も9円台半ばで推移。

アラブ首長国連邦（UAE）はトルコ投資を支援するため10億ドル規模のファンド設立する計画だと報じられた。

UAEのアブダビ皇太子はトルコのアンカラを訪問。連日続いたリラ売りも一服した。《KY》

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