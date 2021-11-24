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出来高変化率ランキング（14時台）～iシェアーズ、IS米国債20年ヘッジなどがランクイン
*16:20JST 出来高変化率ランキング（14時台）～iシェアーズ、IS米国債20年ヘッジなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較する
ことで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [11月24日 14:36 現在]
（直近5日平均出来高比較）
コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率
<2632> MXSナス100ヘッジ有 80667 3673.6 2095.86% -1.83%
<6205> OKK 4140700 453560 812.93% -2.01%
<1369> DIAM225 6296 847.8 642.63% -1.57%
<4591> リボミック 9060500 1273020 611.73% 18.48%
<2991> ランドネット 98000 16800 483.33% 12.56%
<2193> COOK 3737400 722040 417.62% 7.41%
<6078> バリューHR 364000 75080 384.82% 5.09%
<1482>* iシェアーズ 436347 90378.8 382.80% -0.64%
<3747> インタトレード 538600 115180 367.62% 0.64%
<1473> DIAMトピ 209550 46070 354.85% -1.34%
<9279> ギフト 198200 43860 351.89% -9.5%
<4483> JMDC 941000 221900 324.06% 4.34%
<2621>* IS米国債20年ヘッジ 62904 16089 290.98% -1.55%
<1320> ETF225 62647 16050.4 290.31% -1.47%
<6440> JUKI 2194200 579820 278.43% 10.9%
<3691> リアルワールド 3070800 889380 245.27% 11.39%
<6617> 東光高岳 95600 27940 242.16% -1.28%
<2162> nmsHD 6151600 2004720 206.86% 6.03%
<3817> SRAHD 29400 9780 200.61% -1.23%
<1326> SPDRゴール 15607 5270.8 196.10% -2.03%
<1541> 純プラ信 79315 27215.4 191.43% -3.68%
<8011> 三陽商 80500 29360 174.18% -3.46%
<2479> ジェイテック 11376800 4272180 166.30% 27.92%
<2039> 原油ベア 156941 59980.2 161.65% -5.03%
<6506> 安川電 2400000 923100 159.99% 2.28%
<6532> ベイカレント 534000 206680 158.37% -10.72%
<3236> プロパスト 774000 305760 153.14% -5.49%
<4179> ジーネクスト 98800 40300 145.16% -3.95%
<2489> アドウェイズ 697500 294620 136.75% -6.45%
<3697> SHIFT 316200 134060 135.86% -12.15%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》
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