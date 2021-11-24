ホーム > マーケット > 個別株 > 記事

出来高変化率ランキング（14時台）～iシェアーズ、IS米国債20年ヘッジなどがランクイン

2021年11月24日 16:20

印刷

記事提供元：フィスコ


*16:20JST 出来高変化率ランキング（14時台）～iシェアーズ、IS米国債20年ヘッジなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較する
ことで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。

■出来高変化率上位 [11月24日　14:36　現在]
（直近5日平均出来高比較）

コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率

<2632> MXSナス100ヘッジ有 　80667 　3673.6　 2095.86% -1.83%
<6205> OKK　　　　　　 　4140700 　453560　 812.93% -2.01%
<1369> DIAM225　　 　6296 　847.8　 642.63% -1.57%
<4591> リボミック　　　　 　9060500 　1273020　 611.73% 18.48%
<2991> ランドネット　　　 　98000 　16800　 483.33% 12.56%
<2193> COOK　　　　　 　3737400 　722040　 417.62% 7.41%
<6078> バリューHR　　　 　364000 　75080　 384.82% 5.09%
<1482>* iシェアーズ　　　 　436347 　90378.8　 382.80% -0.64%
<3747> インタトレード　　 　538600 　115180　 367.62% 0.64%
<1473> DIAMトピ　　　 　209550 　46070　 354.85% -1.34%
<9279> ギフト　　　　　　 　198200 　43860　 351.89% -9.5%
<4483> JMDC　　　　　 　941000 　221900　 324.06% 4.34%
<2621>* IS米国債20年ヘッジ　62904 　16089　 290.98% -1.55%
<1320> ETF225　　　 　62647 　16050.4　 290.31% -1.47%
<6440> JUKI　　　　　 　2194200 　579820　 278.43% 10.9%
<3691> リアルワールド　　 　3070800 　889380　 245.27% 11.39%
<6617> 東光高岳　　　　　 　95600 　27940　 242.16% -1.28%
<2162> nmsHD　　　　 　6151600 　2004720　 206.86% 6.03%
<3817> SRAHD　　　　 　29400 　9780　 200.61% -1.23%
<1326> SPDRゴール　　 　15607 　5270.8　 196.10% -2.03%
<1541> 純プラ信　　　　　 　79315 　27215.4　 191.43% -3.68%
<8011> 三陽商　　　　　　 　80500 　29360　 174.18% -3.46%
<2479> ジェイテック　　　 　11376800 　4272180　 166.30% 27.92%
<2039> 原油ベア　　　　　 　156941 　59980.2　 161.65% -5.03%
<6506> 安川電　　　　　　 　2400000 　923100　 159.99% 2.28%
<6532> ベイカレント　　　 　534000 　206680　 158.37% -10.72%
<3236> プロパスト　　　　 　774000 　305760　 153.14% -5.49%
<4179> ジーネクスト　　　 　98800 　40300　 145.16% -3.95%
<2489> アドウェイズ　　　 　697500 　294620　 136.75% -6.45%
<3697> SHIFT　　　　 　316200 　134060　 135.86% -12.15%

（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

関連記事

スポンサードリンク

個別株の最新ニュース

RSS

» 個別株の最新ニュースをもっと見る