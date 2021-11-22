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11/22の強弱材料
記事提供元：フィスコ
*08:28JST 11/22
[強弱材料]
強気材料
・日経平均は上昇（29745.87、+147.21）
・ナスダック総合指数は上昇（16057.44、+63.73）
・SOX指数は上昇（3912.02、+12.06）
・米長期金利は低下
・米国景気の拡大
・日銀は金融緩和を長期化
・株価急落時の日銀ETF買い
弱気材料
・NYダウは下落（35601.98、-268.97）
・シカゴ日経先物は下落（29625、大阪比-155）
・1ドル113.90-00円
・VIX指数は上昇（17.91、+0.32）
・米原油先物は下落（75.94、-2.47）
・中国企業の信用不安
・米国の利上げ前倒し懸念
・コロナ流行の長期化
留意事項
・食品スーパー売上高（10月）
・コンビニエンスストア売上高（10月）
・粗鋼生産（10月）
・十倉経団連会長が記者会見
・中国最優遇貸出金利
・ユーロ圏消費者信頼感指数（11月）
・米中古住宅販売件数（10月）
・米2年債と5年債の入札
・米通商代表部（USTR）代表がインド訪問《NH》
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