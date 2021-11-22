11/22の強弱材料



*08:28JST 11/22

[強弱材料]

強気材料

・日経平均は上昇（29745.87、+147.21）

・ナスダック総合指数は上昇（16057.44、+63.73）

・SOX指数は上昇（3912.02、+12.06）

・米長期金利は低下

・米国景気の拡大

・日銀は金融緩和を長期化

・株価急落時の日銀ETF買い

弱気材料

・NYダウは下落（35601.98、-268.97）

・シカゴ日経先物は下落（29625、大阪比-155）

・1ドル113.90-00円

・VIX指数は上昇（17.91、+0.32）

・米原油先物は下落（75.94、-2.47）

・中国企業の信用不安

・米国の利上げ前倒し懸念

・コロナ流行の長期化

留意事項

・食品スーパー売上高（10月）

・コンビニエンスストア売上高（10月）

・粗鋼生産（10月）

・十倉経団連会長が記者会見

・中国最優遇貸出金利

・ユーロ圏消費者信頼感指数（11月）

・米中古住宅販売件数（10月）

・米2年債と5年債の入札

・米通商代表部（USTR）代表がインド訪問《NH》